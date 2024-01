Estes são os 5 signos do zodíaco que devem estar atentos para não se envolverem em relacionamentos abusivos neste novo ano.

Escorpião

As pessoas do signo de escorpião podem falhar no amor neste 2024 porque viverão seus relacionamentos com grande intensidade, por isso será fácil para eles explodirem ou não tolerarem abusos. O combativo planeta Marte e o apaixonado Plutão vêm muito fortes e com baterias carregadas.

Peixes

Os piscianos serão muito sensíveis, por isso estão previstas rupturas e desentendimentos. Embora o magnetismo seja ativado, emoções cruas podem trabalhar contra você.

Libra

Quem é deste signo poderá vivenciar um romance intenso, mas que não durará muito. 2024 é um ano que chega oferecendo mais opções de amor. Haverá até o caso de algum romance oculto, o nascimento de uma nova paixão ao estilo dos amantes.

Virgem

Será mais um ano para refletir sobre os erros, ao invés de se apaixonar. Se tornarão mais analíticos, farão uma seleção rápida a seu favor, escolhendo entre alguns e você terá cuidado com quem compartilhará romances e emoções no futuro.

Gêmeos

O ano chega forte, agitado e surpreendente, assim como a sua natureza geminiana precisa se sentir vital. Por isso você vai se sentir como uma montanha russa, sem estabilidade.

Com informações do site Nueva Mujer