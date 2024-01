Descubra a rotina perfeita para cuidar da sua pele

Neste emocionante começo de 2024, Emotions Labs traz para a sua rotina de cuidados com a pele um entendimento de que cada tipo de pele é único, seus cuidados são individuais e é por isso que esta marca 100% mexicana desenvolveu uma linha completa de produtos que se adaptam às necessidades específicas.

Pele seca

Para aqueles com pele seca que procuram uma hidratação profunda e duradoura, a linha Cariño é rica em ingredientes nutritivos, altamente hidratantes, capazes de restaurar a luminosidade e suavidade natural da pele.

Pele madura

Despertando a juventude e firmeza da pele, a linha Sedução estimula a síntese natural de colágeno e ácido hialurônico, apagando rugas, flacidez e desidratação. Mantenha sua pele saudável, macia e hidratada enquanto desfruta de um efeito lifting excepcional. Suavize rugas e linhas finas, melhore a textura, deixando a pele macia e firme. Descubra o segredo para uma pele radiante e rejuvenescida, pronta para brilhar a cada momento.

Productos Emotions Labs para skincare La línea Cariño es rica en ingredientes nutritivos, altamente humectantes. (Cortesía)

Pele mista

As soluções para peles mistas são projetadas para equilibrar e controlar o excesso de brilho, sem comprometer a hidratação, ajudando a neutralizar os efeitos negativos da poluição, potencializando o processo natural de desintoxicação, complementando para matificar a pele brilhante e diminuir a produção de óleo.

Pele normal

As peles normais encontrarão nesses produtos o cuidado perfeito para manter sua saúde e vitalidade. Com fórmulas suaves e eficazes que preservam o equilíbrio natural da pele, essa categoria oferece uma sensação de frescor e luminosidade. Renove a elasticidade, suavidade e aparência geral da pele com seus prebióticos que fortalecem a microbiota saudável, proporcionando uma hidratação profunda e duradoura na pele por até 24 horas.