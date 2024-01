Cubra seus cabelos grisalhos sem ir ao salão: tinturas naturais eficazes que farão você parecer mais jovem

Está cansada das colorações que só danificam o seu cabelo e deseja uma cor uniforme em seus cabelos, então recomendamos que experimente as tinturas naturais para cabelos grisalhos.

Estas tinturas combinam o melhor dos ingredientes na natureza para obter ótimos resultados sem danificar o cabelo, de forma econômica e proporcionam uma aparência melhor, pois possuem outras propriedades como brilho, suavidade e hidratação.

Lembre-se que é fundamental consultar primeiro o seu dermatologista antes de aplicar, para evitar reações desfavoráveis ou alergias, especialmente se você tiver um couro cabeludo sensível.

Tintas naturais para cabelos grisalhos

Chá preto e bicarbonato de sódio

A única coisa que você vai precisar é de um litro de água, 3 saquinhos de chá preto e três colheres de bicarbonato de sódio. Junte os três ingredientes e deixe ferver por cinco minutos. Após esse tempo, deixe esfriar bem e, quando isso acontecer, aplique como se fosse uma tintura, desde as raízes do couro cabeludo até as pontas, deixando agir por uma hora.

Alecrim e sálvia

Ferva uma panela de água com alecrim e sálvia em fogo baixo. Quando atingir o ponto de ebulição, adicione cinco gotas de óleo essencial de alecrim e mexa com uma colher para dissolver bem. Quando estiver em temperatura ambiente, coe e coloque em um frasco com um spray, junto com um ramo de alecrim, para poder usar uma ou duas vezes por semana.

Henna

Ao pó de henna, adicione limão ou vinagre de maçã para ajudar a oxidar o pigmento da henna: coloque 1 limão espremido e misture com o pó de hena até obter uma pasta homogênea mais água quente. Deixe descansar por cerca de 8 horas para que ative melhor o pigmento. Ao aplicar, lave o cabelo e certifique-se de que esteja bem limpo. Aplique a henna com cuidado para não se sujar e espere entre 2 a 6 horas.

Café e condicionador

Prepare uma xícara de café preto como você normalmente faz. Quando estiver pronto, deixe esfriar e adicione as 2 colheres de condicionador. Mexa e, por último, adicione meia xícara de café preto moído. Misture tudo muito bem até que se torne uma pasta homogênea. Aplique nas raízes do seu cabelo ou nas áreas onde precisa cobrir os cabelos grisalhos, deixe descansar por uma hora e remova.