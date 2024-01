Carolina Herrera e os sapatos que as mulheres jamais devem usar: “São horríveis!”

Carolina Herrera e os sapatos que as mulheres nunca deveriam usar para caminhar: “São horríveis!” Carolina Herrera se conserva muito bem aos seus 84 anos (Andrew Toth / Anthony DelMundo /Foto: Getty Images)

Uma das grandes mentes do século XXI da moda a nível internacional é a venezuelana Carolina Herrera, uma mulher muito reconhecida pela sua elegância e bom estilo atemporal. Além disso, a designer nunca perde a oportunidade de dar conselhos mordazes, porém sinceros e diretos sobre vestimenta, como fez em uma entrevista, onde comentou quais são os sapatos que as mulheres devem evitar a todo custo.

Foi durante uma conversa com a jornalista mexicana Adela Micha que a empresária venezuelana mencionou qual é o calçado que, segundo ela, tira a elegância de qualquer roupa ou vestimenta.

Durante a entrevista, ambas mulheres opinaram que os sapatos que nunca usariam para sair seriam os tênis.

"Eu não ando com tênis, mas sim com sapatos sem salto. Parece estranho, como aquelas pessoas que vão à academia e usam calças de moletom e de repente as usam para sair. Parecem horríveis! Tudo tem o seu momento", expressou a empresária da moda.

Foi dessa maneira que a famosa Carolina Herrera reconheceu que ela nunca usa esse tipo de calçado, os quais não se somam ao seu elegante, sóbrio e autêntico estilo de moda que ela criou e manteve ao longo dos anos na indústria.

Carolina Herrera nunca usaria tênis

Da mesma forma, a designer de moda também revelou qual é a peça de roupa que não pode faltar no guarda-roupa de toda mulher: a camisa branca, que é capaz de combinar com centenas de trajes.

E acrescentou: “Nós mulheres temos um instinto de querer muitas coisas. Você sai para comprar um par de sapatos e acaba levando um vestido de noite porque achou divino. Não sei quando vou usá-lo, mas fica bonito pendurado no meu armário”.