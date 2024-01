As mensagens do tarot que chegam para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta primeira sexta do ano, 5 de janeiro.

Sagitário

Um amor do passado insiste em te ver, se for do signo de Áries ou Leão, procure conversar com ele, lembre-se que todos cometemos erros. Os astros te testam, é hora de estar concentrado e focado em suas tarefas escolares e de trabalho, lembre-se que seu signo não tem tempo e está sempre carregado com tudo que deveria ter sido feito antes, então acalme-se e aprenda a entregar no prazo.

Capricórnio

As estrelas colocam você à prova nesta sexta-feira, é o dia ideal para colocar os pagamentos do cartão em dia e trabalhar nos projetos atrasados. Lembre-se que você tem que aprender a economizar e ser mais gerenciado. Você vê a possibilidade de abrir um negócio ou de ter um emprego extra porque não gosta de dizer não ao dinheiro para crescer pessoalmente.

Aquário

Domingo é um bom dia para estar com a família, curtir a companhia dos entes queridos e aproveitar esse momento para estreitar os laços familiares. Uma amiga procura você para pedir conselhos sobre o divórcio, seu signo é o psicólogo do Zodíaco e sempre dá a melhor recomendação. Os astros te favorecem nesta sexta-feira, você vai colocar as questões do trabalho e da escola em dia, o melhor que o seu signo tem é ser muito dedicado às coisas da sua vida.

Peixes

Não confie tanto nas pessoas que acabou de conhecer, é melhor ficar fora disso, você é muito confiante, mas às vezes você tem problemas. As estrelas favorecem você neste fim de semana, é hora de crescer financeiramente e pessoalmente. Lembre-se que o seu signo é uma pessoa muito boa e não sabe como cortar relacionamentos tóxicos, então comece a deixá-los de lado e siga em frente na sua vida profissional.

