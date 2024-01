As mensagens do tarot que chegam para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta primeira sexta do ano, 5 de janeiro.

Leão

Sua casa e papeis pessoais serão reorganizados no final de semana, lembre-se que seu signo se caracteriza por ser muito organizado e estar sempre em dia com suas tarefas pendentes. Nesta sexta você irá para uma reunião de trabalho para trocar projetos, será um dia muito intenso e com energias cruzadas, então procure não brigar com seus colegas de trabalho.

Virgem

Você terá uma sexta-feira complicada no trabalho, então procure relaxar e não cair nas provocações dos seus superiores. Lembre-se que Virgem tem o pavio muito curto e isso o faz explodir muito rapidamente, então pense duas vezes no que vai dizer ou fazer.

Libra

As estrelas te favorecem nos próximos três dias, é hora de se reinventar no amor. Seu signo precisa viver um relacionamento para se sentir realizado e este ano é o momento de encontrar a estabilidade emocional que procura. Seus signos mais compatíveis são Áries, Gêmeos e Aquário.

Escorpião

Final de semana ideal para ser positivo e com toda energia para seguir em frente, seu signo sempre se esforça para ser o melhor em tudo, aproveite para fazer um curso e se especializar na carreira. Convidam você para uma viagem, não hesite e aceite, este passeio vai te ajudar a relaxar e clarear a mente. Se você acabou de conhecer alguém, não se apaixone imediatamente, a confiança se conquista com o tempo, então vá com calma em seus relacionamentos.

