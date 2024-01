Relacionamento: 7 questionamentos para descobrir se sua relação amorosa é incerta

A dinâmica de “vai e vem” é presente em diversos relacionamentos, quando a dupla não sabe exatamente o que quer. Se o objetivo for seguir com a relação, a melhor opção é estabelecer direções por meio da maturidade, a fim de alcançar uma conexão sólida.

No entanto, é importante prestar atenção no status do relacionamento, pois o estado “ioiô” nem sempre é perceptível. O tempo para se dar conta pode ser ainda maior quando o compromisso amoroso se encontra em meio ao caos.

“Há muitas pessoas que não confiam no amor e colocam seus parceiros em intermináveis rodadas de separação e reconexão apenas para ver se seus parceiros realmente os amam o suficiente para aceitá-los de volta”, explica o psicólogo e pós-doutor Randi Gunther ao Psychology Today. “Se você quiser mudar seus padrões de comportamento ioiô, você precisará reconhecer e compreender as razões de seus conflitos. Muitos desses motivos subjacentes vêm de traumas de relacionamento anteriores e são curáveis quando se sabe o que o levou a se comportar dessa maneira.”

Ainda que seja um desafio reconhecer traços problemáticos na relação, não é impossível repará-los. Extraído da mesma fonte, abaixo você confere alguns questionamentos que podem ajudá-lo.

Leia mais:

7 questionamentos para descobrir se sua relação amorosa é incerta

Você tem medo da intimidade? Você tem medo de ser conhecido profundamente? Você tem medo do fracasso? Você tem medo de ser rejeitado? Você sempre sente que pode haver algo melhor por aí? Você gosta de drama, agonia ou êxtase de separação e reconexão? Você vive colocando seu parceiro à prova?