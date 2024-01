Perfumes frutados de mulher: 5 fragrâncias frescas e charmosas para cada ocasião

Não há escolha mais acertada do que optar por perfumes frutados femininos para o dia a dia. Não há como errar com essas fragrâncias frescas e sedutoras, adequadas para qualquer ocasião.

Não importa se é uma reunião no escritório, ir às compras ou ter um encontro, sua doçura e charme nos injetam confiança e transmitem uma mensagem empoderadora de amor próprio para aqueles que te rodeiam.

Perfumes frutados para mulheres

Gucci Guilty Absolute da Gucci

Quem a experimentou garante que é super viciante, feminina e sexy, então avisamos que você pode ficar obcecado. Seu ponto chave está na mistura de amora e bergamota, cipreste, rosa da Bulgária, madeiras, vetiver, patchouli e âmbar, que se encaixa tanto de dia quanto de noite.

Fantasia de Britney Spears

Por outro lado, temos esta fragrância que cativa pelo seu aroma e seu preço baixo. Contém notas de kiwi, lichia e marmelo na saída, chocolate branco, bolinho, orquídea e jasmim no coração, e almíscar, madeiras e raiz de lírio no fundo, o que a torna muito duradoura.

Mon Paris por Yves Saint Laurent

Entre os perfumes frutados para mulheres, também temos esta opção em que as notas de morango são extremamente importantes. Desde 2016, cativa com sua dose de Chipre Frutado e combina de forma excelente com toques de pera, laranja, framboesa, peônia, cedro, jasmim e musgo.

La Vie est Belle da Lancôme

Se você está procurando algo mais elegante e atemporal, temos esta que ao longo dos anos se tornou um verdadeiro clássico. Pertence à família olfativa floral frutada gourmand e contém notas de saída de groselha preta e pera.

Burberry Her por Burberry

Por último, não podemos deixar de mencionar esta criação da família Floral Frutal. Nela, encontraremos framboesa, amora, tangerina, limão e o próprio morango, com uma base de âmbar, baunilha e musgo de carvalho.