Mercúrio retrógrado chegou ao fim, deixando uma lição para estes signos do zodíaco chinês

Rato

Nascido nos anos de 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Estabelecer limites. Você vai precisar deixar claro o que quer, o que está disposto a negociar, a ceder. O seu “Não” deve ser respeitado. Sempre haverá quem fique chateado, mas geralmente são aquelas pessoas que estão acostumadas a ultrapassar justamente esses limites.

Boi

Nascido nos anos de 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Chore pelo seu passado. Não fique com esses sentimentos presos no peito, deixe-os sair, mas sim, você deve ter claro que em algum momento terá que selar essas questões, para que parem de doer. Não é esquecer, mas lembrar sem ferir.

Tigre

Nascido nos anos de 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Atreva-se a experimentar outros hobbies ou escolha um para ter uma atividade na qual possa drenar todo o estresse e ansiedades que acumula durante o dia. Esta será a melhor forma de fazer catarse e recarregar as energias para motivá-lo novamente.

Coelho

Nascido nos anos de 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Tenha paciência, não só com as circunstâncias, processos e pessoas ao seu redor, mas também consigo mesmo porque muitas vezes você exige muito de si mesmo, isso te obriga a cumprir metas, quando você sabe muito bem que há coisas que não dependem de você. Deixe as coisas fluírem.

Dragão

Nascido nos anos de 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Estabeleça metas pequenas, não que sejam insignificantes, mas é uma forma de garantir que você consegue cobrir mais, mesmo que demore mais tempo. Certifique-se de ser realista e, acima de tudo, mensurável, para poder verificar quanto progresso você fez ao longo do tempo.

Cobra

Nascido nos anos de 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Encontre seu grupo de contenção e alimente-o. A rede de apoio é essencial. Talvez você não precise disso agora, porque acha que é só para situações complicadas, bom, não, eles também estão aí para compartilhar e se alimentar das alegrias e boas experiências que você possa ter.

Cavalo

Nascido nos anos de 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Não reprima suas emoções, permita-se senti-las conforme elas emergem de você. É a única maneira de chegar ao próximo nível. Aceitá-los e reconhecê-los o tornará mais forte, mais resiliente e mais sábio. Reprimi-los só levará à amargura e à frustração que você pagará aos outros.

Cabra

Nascido nos anos de 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Você tem que aprender a aceitar as coisas como elas são. Não existem meias medidas e isso custa um mundo para você entender. Embora a realidade seja muito difícil, o melhor é enfrentá-la, encontrar uma forma de seguir em frente e tirar sempre algo de positivo de tudo, mas fugir, fugir não fará com que desapareça.

Macaco

Nascido nos anos de 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

A comunicação é vital e quando é assertiva ajuda a resolver conflitos, por isso falar sobre o que te preocupa é uma boa terapia porque existe a possibilidade de você estar ampliando algo que tem solução, mas que seu próprio desespero não permite que você veja.

Galo

Nascido nos anos de 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Aprenda a resolver problemas, em vez de focar em quão ruim você está passando ou quão crítica é a situação, proponha-se a encontrar uma maneira de resolver, gerenciar ou encontrar um equilíbrio. Para cuidar mais de si e se preocupar menos. Pratique para se tornar um grande especialista.

Cachorro

Nascido nos anos de 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

O estresse é um dos maiores inimigos da atualidade, por isso é preciso encontrar uma forma de liberá-lo de forma saudável e reconfortante. Além de identificar o que o desencadeia. Você pode fazer exercícios, costurar, nadar, caminhar, cozinhar e muito mais.

Porco

Nascido nos anos de 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Pare de levar para o lado pessoal quaisquer ações que as pessoas ao seu redor façam ou deixem de fazer ou dizer. Você não é o centro das atenções. Isso só mostra que há algo em que você precisa trabalhar porque é inaceitável que todos queiram te prejudicar.

