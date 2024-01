Kanye West põe no mercado tênis em formato de meias, os ‘Yeezy Pods’

Kanye West, o artista e designer, surpreendeu o mundo da moda com seu último lançamento: os revolucionários tênis em formato de meia, conhecidos como ‘Yeezy Pods’.

Esta nova criação tem gerado grande expectativa entre seus seguidores e amantes da moda, consolidando ainda mais o impacto de West na indústria. O retorno de Ye no cenário musical e sua incursão na moda se materializam com o lançamento dos ‘Yeezy Pods’, uma coleção de tênis com um design inovador e vanguardista.

Estes tênis, que imitam a forma das meias, representam uma fusão única entre o conforto e o estilo.

Outro começo sem Adidas

Ao longo de sua carreira como designer, Kanye trabalhou em colaboração com a renomada marca Adidas para lançar diferentes modelos de calçados. No entanto, devido a declarações controversas feitas pelo rapper sobre a comunidade judaica, a Adidas decidiu terminar sua relação comercial com ele. Diante dessa situação, Kanye West decidiu assumir o controle e lançar esses calçados sob sua própria marca.

Para aqueles que desejam adquirir os cobiçados Pods, devem se dirigir à página oficial do rapper, yeezy.com.

Ao contrário dos modelos anteriores, que estavam disponíveis nas lojas da Adidas, desta vez a compra será feita exclusivamente no site oficial de Ye. Isso lhe dá um maior controle sobre a distribuição e venda de seus produtos. Estes calçados estão disponíveis em três tamanhos diferentes, cobrindo desde pés com uma medida menor que 24 centímetros, até aqueles com um tamanho de 25 a 27,5 centímetros e de 28 a 31 centímetros.

Esta variedade de tamanhos garante que mais pessoas possam desfrutar do ajuste perfeito e do conforto que esses tênis em forma de meia oferecem.

O preço é de US$ 200, no entanto, é importante ter em mente que se trata de uma pré-venda, o que significa que os fãs terão que esperar alguns dias antes de poder estrear seu par de tênis em forma de meia projetados por West.