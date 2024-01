Horóscopo dos anjos e a mudança positiva que atrairá abundância e fortuna nesta quinta-feira para todos os signos.

Áries

Arcanjo Sandalphon

Sua força está na sua intuição, então ouça-a para encontrar a solução e alcançar a paz e a harmonia que você merece. Invoque o anjo Sandalphon para ajudá-lo a avançar em direção aos objetivos que deve alcançar.

Touro

Arcanjo Jeremiel

É preciso refletir se esse tem sido o caminho certo para seguir em frente. Se você acha que não, então é hora de mudar. Dê uma reviravolta na vida para que coisas positivas venham. O anjo Jeremiel é o seu protetor nos momentos difíceis.

Gêmeos

Arcanjo Raguel

Você foi maltratado, mas precisa se recuperar e virar essa página da sua vida. Tenha fé e encha-se do amor dos seus entes queridos para que sua atitude negativa mude. Cure e perdoe. O anjo Raguel estará ao seu lado para apoiá-lo em suas decisões.

Câncer

Arcanjo Ariel

É hora de ter coragem para enfrentar os problemas da vida. Você não pode continuar com medo do que eles dirão ou não. Coragem para dizer basta. Invoque o anjo Ariel para ajudá-lo a seguir em frente e ser decisivo em suas decisões.

Leão

Arcanjo Haniel

Já faz algum tempo que o desânimo e a tristeza invadem você. É hora de levantar e ter força de vontade para continuar, não importa se a vida te bater forte, você consegue. Haniel é o anjo que lhe dará ímpeto e energia para continuar.

Virgem

Arcanjo Metatron

Você irradia uma energia poderosa que faz com que todos queiram se apoiar em você, mas chegou a hora de fazer coisas por você e para você. O anjo Metatron é poderoso e sua sabedoria o manterá firme em suas decisões.

Libra

Arcanjo Zadkiel

A atitude positiva é o que deve permanecer em você para que possa seguir em frente, apesar das adversidades. Não permita que o medo seja o sentimento predominante. Invoque o anjo Zadquiel para encher seu coração de força e sabedoria.

Escorpião

Arcanjo Chamuel

Quando você sentiu que a solidão te invadiu, alguém veio preencher esse vazio com amor. Você está satisfeito e feliz, então é hora de aproveitar. Invoque o anjo Chamuel para te abençoar e te acompanhar com sua luz divina.

Sagitário

Arcanjo Jehudiel

A gratidão e a generosidade têm que entrar no seu coração. Esqueça as mágoas que por um tempo te deixaram muito triste. Jehudiel é o seu anjo para iluminar seu caminho com sua luz.

Capricórnio

Arcanjo Baraquiel

A felicidade entrou em sua vida através de uma linda bênção que já está a caminho. Era algo que você esperava. Agradeça à vida por esse sentimento de puro amor. Barachiel é o anjo que irá acompanhá-lo durante todo esse processo. Você não estará mais sozinho.

Aquário

Arcanjo Raziel

Quando erros são cometidos, a consciência nos prega peças para que o coração amoleça e você consiga reparar o dano. Sempre há oportunidades e o anjo Raziel estará lá para te iluminar.

Peixes

Arcanjo Jofiel

A harmonia chega à sua vida, depois de passar por momentos muito sombrios que lhe ensinaram uma lição. Seja grato pelas coisas boas e ruins porque você conseguiu avançar para o sucesso. O anjo Jofiel continua te acompanhando para que o amor reine em você.

