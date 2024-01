Feng Shui: os 8 conselhos-chave para atrair boa sorte para sua casa em 2024

O Feng Shui ensina muitas lições sobre energias e bem-estar, embora alguns conselhos sejam difíceis de aplicar. No entanto, existem alguns rituais muito simples que podem ser feitos com pouco esforço. São dicas básicas para transformar em hábitos algumas atividades que podem atrair boa sorte para o lar.

Feng Shui: 8 dicas para atrair boa sorte em casa

Usar acessórios verdes: é uma cor tendência em todos os anos, inclusive em 2024. Os elementos decorativos nesse tom se destacam muito bem, especialmente em espaços minimalistas, nórdicos ou naturais.

Manter a casa limpa: ter um lugar para cada elemento traz tranquilidade. O Feng Shui revela que a ordem é fundamental para que um espaço tenha boa energia, pois o caos pode ser uma barreira que bloqueia a energia.

Use o tom pêssego: é um tom suave, quente e delicado que atrai energia e estabilidade para o lar.

Evitar o desperdício de água: o Feng Shui recomenda que a água deve fluir, pois é considerada um elemento vital que deve ser utilizada de forma responsável e consciente.

Feng Shui em casa

Decorar com quartzo: os quartzos e as pedras naturais são essenciais para atrair boa sorte e fortuna para a casa, por isso podem ser usados em diferentes pontos estratégicos do lar.

Velas aromáticas: As velas, no quarto ou na sala, servem para atrair boa sorte, de acordo com o Feng Shui. Da mesma forma, os aromas são importantes: canela, lavanda ou hortelã.

Abrir janelas: as janelas abertas em casa promovem a circulação de ar e evitam o acúmulo de odores desagradáveis. Para o Feng Shui, é uma forma de dar as boas-vindas às boas energias.

Planta do dinheiro: o nome já diz tudo. Além de ser muito fácil de cuidar, não precisa de sol direto ou substratos excessivos, afasta insetos e é muito bonita.