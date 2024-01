Estes são considerados os 5 melhores jogos de Super Nintendo

O Super Nintendo é, até hoje, um dos videogames mais queridos de todos os tempos. Além do quesito nostalgia, sendo um dos primeiros videogames de muitas crianças nascidas na década de noventa, o SNES deixou vários personagens famosos, como Mario e Zelda.

Se você teve a sorte de possuir um videogame desse na infância ou até hoje tem um em casa, provavelmente possui uma lista pessoal dos jogos favoritos. Mas você sabe quais são considerados os 5 melhores jogos de Super Nintendo.

5. Final Fantasy

Fãs de RPG tem a franquia Final Fantasy como uma das mais bem feitas. Final Fantasy III consolidou o jogo como um dos favoritos de Super Nintendo, principalmente pelos gráficos considerados à frente do tempo para a época.

4. The Legend of Zelda

Para alguns fãs da Nintendo, The Legend of Zelda disputa o lugar de favoritismo com Mario. Os dois estão sempre entre as franquias mais famosas dos videogames da marca, com The Legend of Zelda: A Link to Past, sendo um marco para a franquia.

3. Donkey Kong Country

Também disputando o lugar dos cartuchos mais comprados (e alugados), Donkey Kong Country chama a atenção mais pelos gráficos do que pela jogabilidade. Além disso, era considerado um jogo mais completo devido às fases disponíveis.

2. Mario Kart

Se o tópico fosse sobre o jogo mais divertido de SNES, Mario Kart sairia vencedor. Além de trazer no título o personagem carro-chefe da Nintendo, é um dos jogos mais legais das décadas passadas (e até mesmo da atual) para jogar com a família e amigos.

1. Super Mario World

É claro que o personagem favorito da Nintendo ocupa a primeira opção. Foi no Super Nintendo que o encanador bigodudo encantou de vez o público, que passou a olhar o personagem como a cara da empresa. Não a toa é o jogo mais vendido do SNES, com cerca de 20 milhões de unidades distribuídas.

*Com informações de Buscapé.

