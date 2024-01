Estas moedas de 5 centavos pode valer o preço DE UM CARRO ZERO KM!

No mundo do colecionismo muito são os itens que podem valer uma pequena fortuna. Mas você sabia que até mesmo moedas podem valer bem mais do que o valor que está marcado?

A moeda que você confere com mais detalhes a seguir, por exemplo, pode chegar ao preço de um carro zero quilometro, mas para isso ela precisa apresentar alguns detalhes específicos, que acabam deixando o item altamente valioso.

O item em questão é no valor de 5 centavos, lançado em 1999. De acordo com o TikTok ‘De Olho no Troco’, este modelo possui tiragem de pouco mais de 11 milhões de unidades e é um dos mais raros de ser encontrado, podendo chegar em R$ 15,00, caso seu estado seja MBC (muito bem conservada); R$ 150,00 em estado soberba e R$ 350,00 caso seja uma flor de cunho, sem nenhuma marca de uso.

Ou seja, caso você colecione moedas deste tipo, elas podem te render uma boa quantia.

Veja mais detalhes no vídeo:

Essas são consideradas as moedas MAIS RARAS DO BRASIL! Já viu alguma?

10.000 réis de 1724

É considerada uma das moedas mais raras do Brasil colonial, sendo vendida em janeiro de 2011 por US$ 60.375 (R$ 297.274).

100 réis de 1844

Possui apenas três unidades e já foi comercializada por US$ 84.375, cerca de R$ 415.445, em maio de 2008.

6.400 réis de 1822

Conhecida como ‘Peça da Coroação de D. Pedro I’, existem apenas 16 unidades deste item. É considerada a moeda mais valiosa do primeiro sistema monetário do país, chegando em janeiro de 2014 no valor de US$ 499.375, aproximadamente R$ 2.458.822.

