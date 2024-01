Descoberta brasileira: substância promete reverter cabelos grisalhos de forma eficiente

Se você está cansado do visual grisalho, uma descoberta científica brasileira pode trazer uma solução revolucionária para seus problemas capilares. Um grupo de cientistas brasileiros patenteou um peptídeo denominado “Drone Grey Over”, que demonstrou a capacidade de reverter o processo de cabelos grisalhos de maneira definitiva. Essa inovação já está disponível para comercialização e promete ser uma das melhores do ano.

Drone Grey Over: a solução além da superfície

Resultados de ensaios pré-clínicos e clínicos revelaram que o peptídeo “Drone Grey Over” estimula os melanócitos no bulbo capilar, desencadeando a produção de melanina. Esse processo não apenas oferece uma re-pigmentação eficaz, mas também promete uma abordagem mais abrangente, indo além da coloração superficial. Guilherme Ferreira, um dos cientistas por trás do desenvolvimento, enfatizou a importância de combater a raiz do problema, elevando a autoestima dos indivíduos.

A promessa do peptídeo e seus efeitos antienvelhecimento

Combate ao cabelo branco/ reprodução

Os peptídeos, compostos por aminoácidos, desempenham diversos papéis biológicos, e o “Drone Grey Over” não é exceção. Além de suas propriedades de coloração, o peptídeo parece ter efeitos antienvelhecimento, retardando a despigmentação dos fios. Testes clínicos evidenciam não apenas a redução da densidade dos cabelos grisalhos, mas também uma influência positiva na vitalidade e autoestima dos indivíduos.

O desenvolvimento científico por trás do Drone Grey Over

Desenvolvido pela equipe de pesquisadores da Glia Innovation, o peptídeo passou por ensaios rigorosos, resultando na patente da sequência exclusiva. A ação revolucionária do “Drone Grey Over” reativa o processo de melanogênese, estimulando os melanócitos a produzirem melanina novamente, assegurando uma re-pigmentação eficaz e segura.

Já disponível no mercado cosmético

A startup brasileira já disponibilizou o peptídeo para empresas de cosméticos interessadas em desenvolver produtos comerciais. Guilherme Ferreira, sócio proprietário e cientista da Glia Innovation, expressou entusiasmo em apresentar o “Drone Grey Over” como uma solução inovadora para reverter cabelos grisalhos. Ele acredita que essa descoberta estabelecerá um novo padrão na indústria cosmética, oferecendo uma solução definitiva para os cabelos brancos.

Adeus aos cabelos grisalhos com Drone Grey Over

Em resumo, o peptídeo brasileiro “Drone Grey Over” promete ser a resposta para quem busca reverter cabelos grisalhos de forma segura e eficaz. Além de seus efeitos de coloração, a substância apresenta propriedades antienvelhecimento, trazendo uma abordagem abrangente para o problema.

Comercializado pela Glia Innovation, esse avanço científico sinaliza uma revolução na indústria cosmética, oferecendo uma solução definitiva para os cabelos brancos. Dê adeus aos cabelos grisalhos; bem-vindo ao futuro capilar!

Fonte: Só Notícia Boa

