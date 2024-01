Como usar o louro no shampoo para fazer o cabelo crescer em uma semana?

Remédio caseiro com louro para fazer crescer cabelo (Instagram: @leidymalaverpeluquerias / @grimoriodesacerdotisa)

É possível obter o cabelo longo que sempre sonhou preparando um shampoo com louro, um ingrediente que é utilizado na cozinha e da gastronomia para temperar e dar sabor a vários pratos. No entanto, neste caso, será utilizada esta planta aromática para fazer o cabelo crescer e parar a queda do mesmo.

Remédio caseiro para fortalecer o cabelo

Quer saber como preparar este shampoo totalmente caseiro e natural para estimular o crescimento do cabelo em uma semana? Siga essas dicas de beleza para conseguir ter um cabelo longo e forte.

O cabelo está caindo? O louro é a solução natural que ajudará a resolver esse problema de maneira rápida e simples. Você quer que o cabelo cresça rapidamente em poucos dias? Então, esse remédio caseiro que é muito fácil de fazer e também é muito econômico é essencial para conseguir isso. De mãos dadas com o louro, será possível estimular a circulação sanguínea no couro cabeludo, promovendo o crescimento do cabelo e fortalecendo-o desde a raiz para evitar sua queda.

Benefícios do louro para o cabelo

É uma planta que, além de ser usada no mundo da gastronomia, também é usada para fortalecer o cabelo. Suas propriedades naturais estimulam o crescimento dos fios, combatem a caspa e limpam profundamente o couro cabeludo.

É um remédio muito fácil de fazer: apenas são necessárias 5 colheres de sopa do shampoo habitual e meia xícara de infusão de louro. A preparação é simples, primeiro faça um teste de alergia para evitar qualquer reação indesejada. Em seguida, prepare a infusão de louro, quando estiver pronta, misture-a com o shampoo até obter uma pasta homogênea.

É um remédio que deve ser aplicado em todo o cabelo e deixado agir por 10 minutos antes de enxaguar com água morna em abundância. Pode ser usado diariamente para evitar a queda de cabelo e fortalecer o crescimento.