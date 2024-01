Como seu animal no horóscopo chinês influencia na sua personalidade?

De acordo com a milenar astrologia chinesa, a este 2024 corresponde o Ano Lunar do Dragão, considerado um dos animais mais fortes do horóscopo chinês. Mas quais são as características de cada um dos signos?

Primeiro, é importante mencionar que a ordem e o significado dos animais do zodíaco chinês estão relacionados com a lenda da Corrida do Portão Celestial, de acordo com a qual cada personalidade é determinada pela posição de cada animal nessa competição.

Animais do zodíaco chinês e suas características

Rato: de acordo com suas características, é um animal sábio e inteligente. Corresponde a pessoas amáveis, inteligentes, encantadoras e sensíveis, embora sejam um pouco teimosas e avarentas se economizarem em excesso.

Boi: corresponde a pessoas trabalhadoras e confiáveis, que não precisam de aprovação ou elogios. São muito sinceros, em excesso.

Tigre: uma vez que este animal é o mais corajoso do horóscopo, corresponde a pessoas muito seguras de si mesmas, com muita energia e vontade de viver, embora às vezes se tornem incontroláveis.

Coelho: a característica deste animal é que ele é muito atencioso, sincero, amável e sensível. As pessoas regidas pelo coelho parecem muito tranquilas, mas por dentro são muito fortes e confiáveis.

Dragão: é reconhecido como o animal mais forte, confiante e inteligente do zodíaco chinês, abençoado pelo Imperador, embora um pouco temerário. São pessoas independentes, mas que precisam sentir apoio e amor.

Horóscopo chinês. (Foto: Freepik)

Serpente: reflete uma personalidade muito intuitiva e misteriosa, com aspectos complexos, mas com um toque de humor. Às vezes podem ser um pouco desapegadas.

Cavalo: trata-se de um animal de espírito livre, muito aventureiro, mas que precisa do seu espaço. Às vezes, eles têm energia demais e precisam aprender a canalizá-la.

Cabra: corresponde a pessoas muito amorosas e sensíveis, com muita empatia e vontade de ajudar os outros.

Macaco: é distinguido pelo seu bom humor, ao mesmo tempo em que é inteligente. As pessoas sob o signo do macaco ganham prêmios, também são muito ambiciosas e gostam de liderar.

Galo: é um animal de aparência forte, mas que precisa da validação dos outros. Mesmo assim, são muito trabalhadores e não hesitarão em dar sua opinião.

Cão: é caracterizado como o companheiro leal e honesto do zodíaco, embora bastante prudente. São pessoas muito fiéis e dão tudo por aqueles que amam.

Porco: de acordo com a corrida celestial, foi o último a chegar à meta, descreve pessoas amáveis e de boa sorte, que preferem não se destacar.

Elemento do horóscopo chinês

A astrologia chinesa indica que a cada animal corresponde um elemento: madeira (Júpiter), fogo (Marte), terra (Saturno), metal (ouro, regido por Vênus) e água (ou vento, regido por Mercúrio), e isso depende do ano lunar de nascimento.

No caso dos anos terminados em 0 e 1, são animais de metal, os terminados em 2 ou 3 são de água, os terminados em 4 ou 5 são de madeira, os terminados em 6 ou 7 são de fogo e os terminados em 8 ou 9 são animais de terra.

Isso implica que 2024 será o ano do dragão de madeira.

Animais do zodíaco chinês por anos

A cada pessoa corresponde um animal, dependendo do ano em que nasceram, embora no caso daqueles que nasceram em janeiro ou fevereiro, devem verificar a data exata em que começou o Ano Novo Lunar. Confira abaixo a lista:

Rato: 2020, 2008, 1996, 1984, 1972, 1960

Boi: 2021, 2009, 1997, 1985, 1973, 1961

Tigre: 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962

Coelho: 2023, 2011, 1999, 1987, 1975, 1963

Dragão: 2024, 2012, 2000, 1988, 1976, 1964

Serpente: 2025, 2013, 2001, 1989, 1977, 1965

Cavalo: 2026, 2014, 2002, 1990, 1978, 1966

Cabra: 2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 1967

Macaco: 2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 1968

Galo: 2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 1969

Cão: 2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 1970

Porco: 2031, 2019, 2007, 1995, 1983, 1971.