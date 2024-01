Como saber se seu parceiro está te traindo pelo WhatsApp: 3 truques infalíveis que confirmam isso

O WhatsApp se tornou uma ferramenta indispensável para todos os infiéis, então vamos te dizer como descobrir se seu parceiro te trai através do aplicativo.

E é que com o passar do tempo, eles vão ficando mais descuidados e o registro digital vai deixando rastros aos quais você pode estar muito atenta para evitar cair em suas mentiras.

Como saber se o seu parceiro está te traindo pelo WhatsApp

Contatos mais frequentes

Para realizar esse truque, você precisará pegar o telefone dele quando ele estiver distraído ou pedir emprestado como um favor. A ideia é que você encaminhe qualquer mensagem para outra conversa e assim saberá com quem ele fala com mais frequência sem precisar usar aplicativos de terceiros.

Whatsapp en teléfono Whatspp-celular-mensajeria (Dreamstime)

Em uma conversa, mantenha pressionada uma mensagem específica, pressione a seta que aparece no canto superior direito e você verá um painel que diz "Encaminhar para...", lá você poderá ver o top 3 de pessoas ou grupos com quem conversa com mais frequência, abaixo aparecerão as conversas recentes.

Verifique o armazenamento

O segundo truque para saber se o seu parceiro está te traindo no WhatsApp é ir para a seção de Configurações. Clique em "Armazenamento e dados" e depois em "Gerenciar armazenamento". Você verá as conversas e grupos nos quais essa pessoa teve maior atividade, pelo peso dos arquivos enviados e recebidos.

Os contatos frequentes e certas configurações te dirão a verdade Pixabay

Detalhes de um chat

Por último, se você já suspeita de um nome, ou se estranho o nome com o qual alguém está agendado no telefone, abra o chat com essa pessoa e verifique se tem as mensagens temporárias ativadas com ele ou ela, se está arquivado ou se usa muitas mensagens temporárias. Embora não sejam confirmações tão claras, sem dúvida, fará você se questionar por que tem essas configurações aplicadas.