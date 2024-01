Como deixar ir o ressentimento quando o coração foi partido? Perdoar trará paz

Deixar ir o ressentimento quando se tem o coração partido é uma das tarefas mais complicadas, pois entre a dor, a tristeza e a raiva, os dias passam.

Como você pode imaginar, ficar por muito tempo com essas sensações não é nada positivo. Pelo contrário, só conseguirá nos encher de ansiedade, angústia, amargura e infelicidade. Por isso, temos que começar a ver o perdão como um presente para nós mesmas.

De fato, especialistas apontam o ressentimento como “ação ofensiva que pode perdurar por muito tempo e ressurgir quando a ofensa é lembrada”, o que nos deixa presas naquilo que nos afetou e sentimos novamente todo o dano repetidamente, além de buscar vingança.

Como deixar de lado o ressentimento?

Aceitar não é perdoar, nem que voltem para a sua vida

Uma confusão comum é acreditar que, ao perdoar alguém, estamos aceitando que essa pessoa volte para nossa vida. Isso não necessariamente precisa ser assim, pois o que buscamos é encontrar a paz com a ideia de que existem pessoas que não estão destinadas a ter um papel importante em nossas vidas, sendo melhor mantê-las afastadas.

Perdoar seu ex não significa amá-lo de volta. (Pexels)

Mas, ao mesmo tempo, entender que eles também são humanos, eles cometem erros, têm feridas, medos, inseguranças, contextos específicos, então entendemos que eles falharam, aceitamos sua partida e vivemos em paz com isso. Não se trata de justificar, mas de compreender as razões que podem tê-los levado a agir dessa maneira.

Não leve para o lado pessoal

No mesmo sentido, é preciso compreender que muitas das feridas que os outros nos causam têm mais a ver com o que acontece em seu mundo emocional do que realmente com o nosso valor ou nossas ações. Lembre-se de que somos nós quem damos mais protagonismo ou importância àqueles que nos ofendem.

É preciso aceitar que a pessoa agiu dessa maneira, muitas vezes por suas próprias emoções mal administradas e não realmente com a intenção de nos machucar, e também que o que aconteceu não pode ser mudado.

Quando alguém te machuca, se deixarmos passar muito tempo, torna-se um ressentimento mais difícil de lidar. (Antoni Shkraba/Pexels)

Concentre-se em outras coisas

Uma vez que você consegue olhar para o outro com empatia e aceita que ele não tem mais lugar em sua vida, é hora de redirecionar essas energias para algo mais produtivo, como um ato para virar a página e focar em outros aspectos da vida que nos sejam mais estimulantes, seja nossos objetivos profissionais, nos tornarmos mais saudáveis ou aproveitar mais nossos hobbies.