As razões pelas quais você não deve misturar diferentes tipos de carboidratos

A escolha dos alimentos e a combinação adequada de nutrientes desempenham um papel fundamental na saúde e bem-estar geral. Nesse contexto, a combinação de diferentes tipos de carboidratos em uma única refeição tem gerado debates entre os especialistas em nutrição. Aqui exploraremos algumas razões pelas quais pode ser benéfico evitar essa prática.

Dificulta a digestão

Em primeiro lugar, a digestão eficiente é essencial para aproveitar ao máximo os nutrientes. Os carboidratos são divididos em categorias como simples e complexos, de acordo com sua estrutura molecular. Consumir uma mistura de ambos os tipos em uma única refeição pode dificultar a digestão, já que o corpo precisa usar diferentes enzimas e processos para decompô-los. Isso pode resultar em uma absorção ineficiente de nutrientes e possivelmente contribuir para problemas digestivos.

A massa costuma ser combinada com pão (Freepik)

Afeta os níveis de glicose no sangue

Além disso, a combinação de carboidratos simples, como açúcares refinados, com carboidratos complexos, como grãos integrais, pode ter um impacto negativo nos níveis de glicose no sangue. Os carboidratos simples tendem a elevar rapidamente os níveis de açúcar no sangue, enquanto os complexos fornecem uma liberação mais gradual. Misturar ambos pode causar picos e quedas bruscas nos níveis de glicose, o que não é ideal para a saúde metabólica em longo prazo.

Coma sobremesas com moderação (Freepik)

Maior ingestão calórica

Além disso, a mistura de diferentes tipos de carboidratos em uma mesma refeição pode dificultar o controle do peso. A combinação de gorduras e açúcares, comum em pratos que misturam diversos tipos de carboidratos, pode resultar em uma maior ingestão calórica. Estudos sugerem que esse tipo de combinação pode contribuir para um aumento na ingestão total de calorias, o que poderia influenciar no aumento de peso indesejado.

Considerar a qualidade e a combinação de carboidratos em nossas refeições pode ter um impacto significativo em nossa saúde. Optar por alimentos que facilitem uma digestão eficiente e uma regulação estável da glicose no sangue pode ser chave para manter um estilo de vida saudável. Ao fazer escolhas conscientes em nossas combinações alimentares, podemos contribuir para o bem-estar a longo prazo de nosso corpo.