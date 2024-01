As mensagens do tarot que chegam para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta primeira quinta do ano, 4 de janeiro.

SAGIRTÁRIO

Seu signo tem uma liderança que exerce com muita precisão, então tem que aplicar isso com quem está acima da equipe. Fique calmo e controlado. Pare de pensar no passado. Isso não permite que você avance no nível emocional e quem quer se aproximar evita porque você está preso nisso.

CAPRICÓRNIO

O sol brilhará durante a maior parte de 2024, o que o incentivará a resolver problemas que não conseguiu ainda. Derrubará muros, avançará profissionalmente e chegará a acordos decisivos com a intenção de construir, respeitando a diferença e o diversas cores do mundo. Retornará ao trabalho com entusiasmo e reafirmará seu compromisso com o amor.

AQUÁRIO

Você está identificando ruídos? São passos familiares? Quem está vindo nessa direção? Você fica pensando no que fez e no que não fez, no que quer fazer... Muitas coisas te emocionam, você não fica petrificado enquanto a vida passa e todos correm, você não fica indiferente. Está atento ao que as pessoas dizem ao seu redor, está sentindo o clima do ano novo.

PEIXES

Você passou por dias complicados, tateando, guiado pela fé no que fazia. Valeu a pena. Além disso, diversas dores o fizeram aguçar a audição para ouvir os sinais do corpo e adotar uma disciplina rígida. Você teve muita paciência e continuará da mesma forma.

Com informações do site El Espectador