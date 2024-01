As mensagens do tarot que chegam para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta primeira quinta do ano, 4 de janeiro.

LEÃO

De acordo com o Dez de Copas do Tarô, muitos estão cientes de suas corajosas atuações. Aos paralisados por um pessimismo arrepiante, numa “escuridão tão sombria”, apelais a que não fiquem sentados de braços cruzados enquanto tudo desmorona… A resignação não é a sua praia, e menos ainda agora que é urgente agir assim. para não parecer tímido e não ser soterrado pela avalanche.

VIRGEM

O ano começará com uma nova história. Colhendo margaridas ele tomará uma decisão de amor, não importa o que aconteça a seguir... A paixão tornou sua boca e mãos imunes ao perigo, despertou seus sentidos e o fez sentir que está no jardim das delícias, mesmo caminhando pelo ruas com pouca luz, cheias de buracos... Você milita no romantismo e isso é uma militância linda.

LIBRA

Você está em uma fase muito boa. O tarot também informa que você conhece inesperadamente alguém do passado que vem lhe dizer o que sente por você e pedir uma chance. É hora de dizer sim a essa nova etapa. As estrelas estão a seu favor.

ESCORPIÃO

O tarot te diz que alguém entra na sua vida neste momento e vem com tudo para te conquistar. Bonito, galante, educado e muito formal. Você não conseguirá escapar de seus encantos, então a solidão será deixada de lado.

Com informações do site El Espectador