As mensagens do tarot que chegam para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta primeira quinta do ano, 4 de janeiro.

ÁRIES

Você fará confissões íntimas sobre o que pensa sobre a vida, a morte e o próximo. Sobre o que aprendeu, sobre seus erros e os dos outros. Também falará sobre o que quer fazer. Se perguntará se são desejos impossíveis, animados pelos entardeceres e amanheceres frios que mexem com a imaginação. É hora de se abrir para revelar as cartas da sua vida na mesa.

TOURO

Que alívio superar aquela tristeza sólida do que não pode ser consertado. Você deixou muitas coisas para trás. As situações das quais se afastou eram gaiolas. Entendeu isso em primeira mão. Muitos o avisaram, mas não acreditou. Hoje é menos ingênuo, menos inclinado a acreditar em miragens, que o vento da realidade leva embora.

GÊMEOS

Suas opiniões, baseadas em seu senso de humor selvagem, têm muitos seguidores. No trabalho é respeitado por dizer o que pensa. Lá chegaram bajuladores profissionais, dispostos a obedecer à autoridade no poder, sem fazer perguntas, incapazes de se opor a leis mal concebidas, ordens arbitrárias e coisas mal feitas. Continuarão a dizer o que pensam e isso causará tremores.

CÂNCER

Você será examinado minuciosamente, já que seu objetivo é a sinceridade. Tem sido difícil paraele ser verdadeiro, permanecer fiel aos seus princípios, não demonstrar o que não é, não ceder. E é por isso que tem estado à margem das pessoas, para quem tudo parece muito bom. Da outra margem vocês têm sido muito controversos, e continuará assim. Num mundo cheio de mentiras, devemos voltar à franqueza.

