Após o terremoto no Japão, estas são as previsões mais caóticas para 2024

A chegada de 2024 tem sido envolta em algumas más notícias, como o terrível terremoto e o alerta de tsunami que abalaram o Japão em 1º de janeiro, evento que tem sido previsto como um alerta negativo do que poderemos viver nos próximos 12 meses.

Embora muitos tenham esperanças para o Ano Novo, de acordo com Nostradamus e Baba Vanga, aparentemente não será tão bom quanto se espera devido às previsões negativas lançadas pelos estudiosos, destacando alguns eventos como terremotos, crises mundiais e inundações.

Embora ambos tenham errado em alguns eventos, é certo que conseguiram prever outros, como no caso de Nostradamus, que alertou sobre o surgimento de Adolf Hitler, o fatídico atentado contra Jonh F. Kennedy e o trágico dia das Torres Gêmeas, enquanto a vidente búlgara previu os ataques de 11 de setembro, a morte de Lady Di, o Brexit e até mesmo o terremoto recente no Japão.

Isso acontecerá em 2024, de acordo com Nostradamus e Baba Vanga

Os profetas tornaram-se os mais confiáveis, por isso, a cada ano, levam-se em conta os seus pronunciamentos sobre os tempos futuros e este 2024 não era exceção às suas visões.

De acordo com Nostradamus, isso ocorrerá em 2024

A Terra irá secar e haverá fome

"A terra seca ficará ainda mais ressecada. (...), por sua vez, ocorrerão grandes inundações", disse em seus escritos sobre a seca e a fome, devido às enchentes que causarão estragos nos campos.

Escândalo na realeza

De acordo com suas visões, haverá um divórcio na realeza, enquanto um chamado "Rei das ilhas" será retirado à força de seu trono.

De acordo com o que mencionam em Reading, refere-se ao Rei Charles III e sua esposa, que enfrentariam uma grande polêmica e fariam com que Harry, o homem que “não tem marca de rei”, segundo o escrito, tirasse o lugar de William.

Uma nova guerra

"Combate e batalha naval. (...) O adversário vermelho ficará pálido de medo, deixando o grande oceano em pavor", diz o texto em francês que poderia se tratar de uma guerra na China.

Baba Vanga e suas previsões para 2024

Uma forte crise econômica abalará o mundo inteiro.

As dívidas, corrupção, o uso indevido dos recursos naturais vão agitar as tensões geopolíticas e um deslocamento do poder econômico do Ocidente para o Oriente.

Aumento dos desastres naturais

As mudanças climáticas provocariam diferentes catástrofes que atingiriam a Ásia, previsão que estaria se cumprindo com o terremoto que abalou a região central do Japão e que levou as autoridades a declararem o alerta de tsunami mais importante desde o trágico terremoto de 2011.

No entanto, este não seria o único, pois um terremoto de enormes proporções sacudiria os Estados Unidos, o qual causaria grandes perdas humanas.

Os ciberataques aumentarão

Os avanços tecnológicos estariam desencadeando o avanço dos ciberdelitos, visando infraestruturas críticas como redes elétricas e instalações de tratamento de água.

Morte de Vladimir Putin

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, seria assassinado por alguém do seu país. Há várias décadas, ele mencionou que um russo chamado "Vladimir" se tornaria o "Senhor do mundo".

Testes com armas biológicas

A mulher que morreu em 1996 alertou que um "país grande" poderia realizar testes ou ataques com armas biológicas, além disso, poderia haver um ataque terrorista na Europa.

Apesar de tudo de ruim, o 2024 também teria coisas boas, como avanços médicos que incluiriam novos tratamentos para doenças incuráveis, como o Alzheimer ou o câncer.