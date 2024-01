7 cortes de cabelo de comprimento médio com franja para mulheres acima de 40 que rejuvenescem em 2024

Os cortes de cabelo de comprimento médio estão em alta e, entre eles, o clavicut é um dos mais procurados devido ao seu comprimento versátil e ao seu acabamento favorecedor em todos os tipos de rostos.

Trata-se de um corte de cabelo médio, com um comprimento entre o bob e o cabelo longo. A altura é marcada pelas clavículas e é caracterizada por pontas levemente desfiadas para dar textura ao cabelo, bem como uma leve inclinação para frente - a parte de trás é sutilmente mais curta - para dar movimento ao cabelo.

Clavicut com franja Birkin

A atriz Jane Birkin continua nos inspirando hoje em dia com sua icônica franja de estilo francês: longa e ligeiramente aberta no meio da testa, com um toque de movimento muito favorecedor. É ideal para dar um toque fresco e rejuvenescedor ao corte clavícula.

Clavicut com franja longa lateral

Uma das opções mais confortáveis é a franja longa. É um tipo de franja perfeita para acompanhar um rosto redondo, pois estiliza as características faciais. Embora de lado, é muito favorecedor em rostos quadrados, pois suaviza o formato oval do rosto. O que caracteriza essa franja é o comprimento na altura da bochecha, permitindo um acabamento desfiado muito dinâmico e rejuvenescedor.

Clavicut com franja desfiada

A franja desfiada que acompanha esse corte clavicut é outra das grandes tendências capilares do momento. Trata-se de uma franja muito versátil que se caracteriza por ser mais leve e menos densa que a franja tradicional, pois é desfiada das pontas até o meio. É ideal para rostos alongados e ovais, assim como em formato hexagonal.

Clavicut com franja longa desfiada

Neste caso, a franja longa e aberta sobre a metade da testa combina com um desfiado dos contornos da cabeleira com vibrações muito dos anos 90. O corte mantém o comprimento próprio da clavícula com uma leve inclinação para frente e se adapta melhor a rostos redondos com essa franja estilosa com risca ao meio.

Clavicut com franja densa

Esta opção de franja cheia permite adaptar um corte clavicut a um rosto alongado para equilibrar as características. Neste caso, é uma franja que se alonga nas laterais para se integrar ao cabelo e enquadrar as características.

Clavicut com franja leve

Para rostos redondos, quadrados e em formato de coração, esta franja leve é ideal para acompanhar um corte clavicut. Além disso, é confortável, fácil de manter e adiciona muito movimento ao visual.

Clavicut com franja desfiada e com textura

Se você escolher um clavicut texturizado como este, pode combiná-lo com uma franja desfiada cortada com a tesoura na vertical. O acabamento será leve, como entreaberto e com mechas.

Clavicut com franja reta e textura ondulada

Este tipo de franja reta fica bem em rostos redondos, se for curta, e em rostos alongados, se for mais longa, como neste visual. Também ajuda a equilibrar rostos triangulares e pode ser combinada com texturas lisas ou onduladas.

Clavicut com franja cortina e textura

Este franja aberta no meio da testa é uma das que nunca sai de moda, principalmente porque favorece todos os tipos de rosto. Fica perfeito com cortes clavicuts desfiados e com um acabamento texturizado.

Clavicut com franja cacheada

O clavicut cacheado ganha movimento e frescor com uma franja na qual os cachos se expressam naturalmente. Isso proporcionará um acabamento único ao corte que transformará completamente o rosto.