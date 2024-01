5 unhas Peach Fuzz que as mulheres de classe alta usam e serão moda em 2024 (Instagram: @heluviee / @thenailconnection)

Consideram-na a manicure mais encantadora, elegante e simples para fazer as suas mãos brilharem com a cor que será a sensação em 2024.

As unhas Peach Fuzz estão se posicionando como uma das grandes promessas, graças à sua tonalidade pêssego tão versátil e favorecedora em qualquer idade e tom de pele.

Mostramos a você os 5 melhores designs de unhas em tom de pêssego.

Pêssego e Creme

Sabemos que o design de aura foi um sucesso em 2023, e você pode usar Peach Fuzz com esse efeito de acabamento cromado e uma ilusão encantadora.

Curvas Sedutoras

Este design é uma forma sutil de usar o tom pêssego. É elegante e combina com qualquer roupa, além de levar muito pouco tempo para ser feito, em casa ou no salão.

Francesinha e bolinhas em unha amendoada

Use esta proposta divertida com uma mistura de figuras nas unhas. É charmoso e muito feminino, além de ter sutis sombras de Peach Fuzz em cada unha.

Peach Fuzz Francês invertido

O francês invertido é um design destacado e original para dar um toque diferente à clássica manicure francesa. Usá-lo nesta cor Pantone 2024 será um sucesso fácil de usar em qualquer lugar.

Efeito degradê combinado

Um blend perfeito do tom pêssego com tangerina que encanta qualquer um. Combina com o verão.