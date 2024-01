5 sinais de que este ano você deve fazer terapia psicológica para se sentir melhor

O ano de 2024 é para novos começos e melhores hábitos, portanto, é importante prestar atenção a esses sinais de que você precisa buscar terapia psicológica para estar em equilíbrio.

Isso não deve ser motivo de vergonha ou preocupação, pois todos passamos por crises ao longo da vida e não há nada de errado em buscar a orientação de um especialista para nos ajudar a atravessá-las, curar velhas feridas e adquirir ferramentas com assertividade e objetividade.

Sinais de que você precisa ir à terapia psicológica para se sentir melhor

O passado te atormenta

Você não consegue deixar ir uma situação que já passou e que volta através de pensamentos intrusivos. Até parece que está revivendo-os, pois voltam as emoções intensas como tristeza, raiva ou frustração. É possível que apareçam em sonhos ou te roubem a concentração das atividades diárias. Por exemplo, a morte de um ente querido, o fim de um relacionamento, uma demissão no trabalho, entre outros. Viver com esse desconforto não é saudável.

La mayor parte de estos obstáculos se pueden superar con trabajo interno y terapia psicológica.- Pexels.

Seu estado de espírito decaiu e nada te anima

Você perdeu o gosto de viver e nada do que faz te motiva, anima, te enche de felicidade ou te faz sorrir. Nos acostumamos a viver no piloto automático e você já não consegue desfrutar de nada, nem mesmo seus passatempos favoritos. Na verdade, você até se afastou de familiares e amigos.

Seus entes queridos estão preocupados

Se várias pessoas já te disseram que te veem diferente, notam que algo está acontecendo, você teve mudanças físicas notáveis ou se envolveu com certos vícios ou dependências (como passar muitas horas jogando videogame, consumir mais álcool, entre outros), deveria ouvir o alerta que vem das perspectivas externas.

A terapia ajuda a entender mais a nós mesmos e ter ferramentas de autocontrole emocional Freepik

Crise existencial

Se você não é apaixonado pelo que faz, não tem clareza sobre o seu futuro, sente-se pressionado por não alcançar certos objetivos que estabeleceu, e sente que não está vivendo o que deseja, isso pode causar muito sofrimento e pode levar a distúrbios. Portanto, deixe-se ajudar por um psicólogo para encontrar o seu próprio e novo caminho na vida.

Pensamentos negativos e raiva

Outro sinal de que você precisa fazer terapia psicológica para se sentir melhor é se você constantemente está pensando em situações catastróficas, lembrando de coisas que te incomodam ou te machucam, se frustrando com coisas que não aconteceram como você queria ou simplesmente não aconteceram. Você sente um impulso agressivo ou uma grande raiva em relação a alguém ou ao ambiente em geral, além de muita culpa. Sem dúvida, é algo que você deve aprender a lidar com a ajuda de um especialista.