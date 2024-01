5 perfumes que mulheres sofisticadas usarão em 2024 e que custam menos

Se você está pensando na fragrância que marcará o seu 2024, a chave está nos perfumes que as mulheres milionárias usarão, com os quais é muito difícil errar.

No entanto, nós não temos o mesmo orçamento que nossas celebridades favoritas, por isso é melhor para nós buscar opções com desconto ou de melhor preço.

Splendida Magnolia Sensuel da Bvlgari

Com um preço que varia em torno de US$ 90 na Amazon, você não passará despercebida ao usar essa interessante e original fusão de flores com uma base quente e amadeirada que combina magnólia, laranja, flor de laranjeira, tangerina, baunilha e jasmim.

Irresistible de Givenchy

Por US$ 88, você poderá adquirir essa fragrância que inspira elegância e simplicidade, mas ao mesmo tempo é muito feminina, graças ao seu toque doce e frutado. Temos que incluí-la obrigatoriamente entre as nossas opções, pois é um clássico entre mulheres poderosas.

Nº6 Magnolia Sensual de Victorio & Lucchino

Por apenas US$ 78, terá um pouco da natureza na sua penteadeira com este perfume sutil e fresco, com um toque herbal, sem chamar demasiada atenção e apelando mais para a delicadeza das flores.

Signorina de Salvatore Ferragamo

Muito mais generosa com o seu orçamento é esta alternativa que se enquadra nos perfumes de alta gama que as milionárias usarão em 2024. É doce, tem cheiro de groselha vermelha e pimenta rosa, com um coração feito de rosa, peônia e jasmim, além de um pouco de panacota, almíscar e patchouli.

Toy 2 da Moschino

Por último, temos esta fragrância feita com base em almíscar floral amadeirado que proporciona a sensação de limpeza, mais um toque de maçã, tangerina e magnólia, com groselhas brancas, peônia e jasmim, finalizando com o sedutor âmbar que te fará muito desejada.