10 cortes de cabelo que rejuvenescem e favorecem as mulheres de 40 a 50 anos

As mulheres quando chegam aos 40 anos, devem dar passos firmes ao tomar a decisão de mudar o visual.

Qualquer passo em falso pode adicionar idade ao nosso rosto e procuramos os cortes de cabelo que mais rejuvenescem e nos fazem sentir melhor.

Esta lista de 10 estilos é ideal para mulheres entre 40 e 50 anos, então arrisque-se a parecer mais fresca e elegante.

Bob

O corte mais atemporal se reinventa a cada temporada com detalhes sutis de acabamento e penteado: bob italiano, bob cat, blunt bob, flop, jagged bob etc. Mas todas essas versões do corte de cabelo bob em camadas têm em comum seu poder rejuvenescedor no rosto. Só precisamos adicionar algumas camadas ocultas se tivermos o cabelo muito liso e sem volume, e obteremos uma imagem fresca que nos fará parecer mais jovens.

Long bob com franja

Longo até os ombros e reto, o long bob é talvez o corte de cabelo mais eficaz para reduzir a idade da nossa imagem. O comprimento pelos ombros é ideal tanto para a manutenção diária, como para usar penteados em ocasiões especiais. Até podemos brincar com algumas camadas ocultas e um desfiado para dar movimento, volume e textura ao cabelo, caso seja necessário. Se além disso, acompanharmos com uma franja, o efeito rejuvenescedor no rosto será multiplicado. Melhor ainda, se for leve e entreaberta.

Shaggy

É o típico corte que permite uma mudança de imagem notável e refresca nossa aparência graças às camadas. Neste caso, começamos com camadas curtas na parte superior da cabeça para dar volume, descarregando o comprimento onde mais nos interessa, dependendo das nossas características faciais. Se temos um rosto alongado, é melhor encurtar as camadas superiores, enquanto se nosso rosto é mais largo e arredondado, ficará melhor com uma camada mais longa que enquadre o formato oval facial.

Pixie

O estilo curto mais popular é um corte muito eficaz para reduzir a idade do rosto. Além disso, permite múltiplos acabamentos e estilos para que possamos dar a aparência que mais nos interessa: descontraído, boyish, com topete, cacheado, minimalista... Só precisamos adaptá-lo às nossas características faciais para obter o melhor resultado possível.

Clavicut

Este é outro corte de cabelo ideal para mulheres de meia-idade (e maduras) porque tem o comprimento perfeito para rejuvenescer o rosto com um toque de movimento. O clavicut é caracterizado por um comprimento assimétrico (ligeiramente mais curto atrás) que proporciona muito movimento ao cabelo e que se apóia nas clavículas para estilizar o pescoço e o rosto. Geralmente é desfiado para adicionar textura e dinamismo ao corte.

Longo em camadas

As madeixas longas costumam estar associadas a rostos jovens, o que não significa que à medida que vamos envelhecendo devemos abrir mão do cabelo comprido. O que podemos fazer para nos sentirmos mais favorecidas é cortar em camadas para dar vida às madeixas longas e evitar que fiquem sem volume e lisas. Basta desfiar as seções da frente para obter essa forma que emoldura o rosto e nos rejuvenesce.

Microbob

Trata-se de um estilo de bob que é usado acima do queixo e é ideal para rostos alongados e ovais, especialmente com franja. Deixa um visual fresco, renovado e muito rejuvenescedor.

Midi com franja cortina

Se há uma franja por excelência que rejuvenesce o rosto, é a franja cortina. Trata-se daquela franja aberta na testa com as laterais ligeiramente mais longas, como se fosse em degradê, para que fique integrada ao resto do cabelo. O melhor é que é um tipo de franja muito fácil de manter, que podemos retirar ou pentear para o lado quando quisermos.

Bixie

Trata-se de um corte que fica entre o bob e o pixie, pois tem o comprimento do primeiro e a forma do segundo. Isso significa que o volume se concentra na parte superior da cabeça, o que proporciona um aspecto rejuvenescido ao rosto. É um estilo que oferece mais possibilidades de penteados do que pode parecer, pois pode ser ondulado se desejarmos um pouco de textura, e pode ser preso com acessórios como tiaras ou grampos.

Long Shaggy

O cabelo comprido rejuvenesce principalmente quando se lhe dá movimento e textura. É por isso que aos 40 e 50 anos as ondas ficam tão bem. Assim, a versão longa do shaggy é perfeita para rejuvenescer o visual, especialmente quando usado com franja.