Relacionamento: 3 pensamentos para evitar em 2024; eles estão acabando com sua relação amorosa (Reprodução/Fremulon)

De fato, há relacionamentos em que a condução se torna impossível devido aos rastros de abuso físico e psicológico. Ao se deparar com uma dinâmica abusiva e de controle, a melhor opção é sempre deixar o barco e priorizar sua felicidade.

No entanto, existem atitudes negativas que não competem o mesmo nível de gravidade de um abuso, havendo a possibilidade de reparos. A rotina “empurrada com a barriga”, por exemplo, pode ser considerada um sinal negativo com a possibilidade de mudança.

Conflitos internos, brigas e desentendimentos não dialogados posteriormente também entram nesse campo. Algumas atitudes dentro das relações amorosas também podem gerar o afastamento, irritação e, por fim, o desinteresse.

Saiba identificar atitudes tóxicas

Dentro de seu relacionamento, é importante se atentar a todos os detalhes e não se conformar com atitudes tóxicas, além de não reproduzi-las.

Se você percebeu que a relação não está tomando um rumo saudável, procure mudar em conjunto enquanto há tempo.

Tomar conclusões precipitadas, agir como seu parceiro deve saber de suas necessidades sem ser comunicado e não aceitar que ele tenha discordado de algo, se enquadra perfeitamente entre as atitudes que você precisa excluir urgentemente de seu repertório.

Leia mais:

Segundo o especialista e pós-doutor em um artigo ao Psychology Today, Mark Travers, abaixo você confere três atitudes que acabam atingindo sua relação, além de se deparar com soluções para revertê-los.

3 tipos de pensamentos que estão acabando com a saúde de sua relação