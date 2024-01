Polêmica: alimento derivado do leite é tão viciante quanto a cocaína?

Existem alguns alimentos que se tornam a nossa delícia e preferidos da noite para o dia. No entanto, apenas se sabe que é por afinidade de sabor, mas desconhece-se completamente a explicação científica ou se esse gosto pode levar a problemas de saúde.

Um dos alimentos mais pesquisados atualmente com grande preocupação é o queijo, pois, por exemplo, um estudo da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos afirma que seu consumo pode gerar vícios no mesmo nível que a cocaína e até mesmo heroína.

Adição ao queijo

A caseína é uma proteína do leite que, durante a digestão, libera uma substância chamada casomorfina, com efeito opioide, que causa dependência. A presença de caseína no leite é mínima, mas na fabricação de queijo pode ser necessário até dez vezes o seu peso em leite.

Caseína A saúde recomenda não consumir essas marcas de queijo

"Este estudo fornece evidências preliminares de que nem todas as refeições estão igualmente envolvidas em comportamento viciante e que os alimentos altamente processados podem compartilhar características com o abuso de drogas", explicam neste estudo.

O queijo tem um efeito semelhante ao das drogas nos seres humanos, porque contém uma substância chamada casomorfina, que atua como um sedativo e produz uma sensação de bem-estar, além de conter uma grande quantidade de nutrientes e aminoácidos, que são essenciais para nos manter saudáveis e felizes.

As casomorfinas são altamente prejudiciais porque causam uma dependência no cérebro humano comparável à causada por drogas pesadas como heroína e morfina, como explica Neal Barnard, médico em Medicina Nutricional e presidente da Associação de Médicos para Pesquisa Médica Responsável.

Como qualquer vício, o especialista explica que o tratamento deve ser rígido e determinante, afastando-se completamente do consumo por um período prolongado até ser capaz de controlar o desejo de comê-lo.