Os 4 truques caseiros de beleza para começar o ano de 2024 com a pele e os cabelos radiantes

O ano novo já começou e vem revitalizado, carregado de boas vibrações e muitas oportunidades que não podem ser desperdiçadas se o objetivo é alcançar o sucesso. É claro que tudo isso não pode ser alcançado sem o bem-estar absoluto, ou seja, do corpo, mente e espírito, por isso é importante trabalhar não apenas a segurança interior, mas também a beleza exterior, e qual melhor maneira de fazer isso do que com alguns truques caseiros.

Tinta natural com alecrim antiqueda É perfeito para quem busca escurecer seus cabelos grisalhos de forma caseira.- Freepik / Pinterest Blog de beleza

1. Cabelo saudável e brilhante

Para ter um cabelo saudável, não é necessário usar muitos produtos, pois você pode encontrar alguns na sua própria cozinha, como o óleo de oliva. Basta distribuí-lo uniformemente do meio do cabelo até as pontas. Isso hidratará o seu cabelo, mas você deve deixá-lo agir por cerca de duas horas. É ótimo para cabelos danificados, secos ou quebradiços, pois dará brilho. Enxágue com xampu e água fria.

Outra opção, que a modelo brasileira Adriana Lima adora e compartilhou com a revista Vogue, é adicionar abacate ao seu condicionador para fazer uma máscara capilar. "Isso faz com que seu cabelo brilhe. É algo que muitas mulheres brasileiras fazem", disse ela à mídia na época.

2. Adeus ao frizz

Se um dos seus maiores inimigos é o frizz, então você precisa aplicar essas dicas para controlar esses cabelos rebeldes. Uma máscara que é muito eficaz é a de banana madura triturada com abacate. Este último ingrediente é rico em antioxidantes e minerais que reparam a fibra capilar. Você aplicará isso no cabelo úmido, que você lavou apenas com xampu anteriormente. Deixe agir por cerca de 30 minutos e depois enxágue com bastante água.

Outra receita infalível é pegar um ou dois ovos e esfregá-los na área da sua cabeça onde a estática é mais evidente. Deixe descansar por cerca de 15 minutos e depois lave com shampoo e enxágue. Você notará a diferença.

3. Hidratar a pele sem parabenos

A pele é o maior órgão do corpo e o mais exposto aos efeitos da poluição, por isso tende a ressecar quando você bebe pouca água, toma banhos longos com água quente, falta nutrientes em sua alimentação ou simplesmente está envelhecendo. Por isso, é bom hidratá-la com agentes livres de parabenos e derivados de petróleo. Um desses é o óleo de coco, pois penetra nas camadas da pele e suas vitaminas K e E combatem a secura e descamação.

4. Disfarçar as olheiras

Para que essas rugas ou “bolsas” que aparecem abaixo dos olhos desapareçam, há um conselho muito simples que você pode fazer diariamente: colocar gelo nesta área. Isso reduz o inchaço das olheiras, mas se você quiser remover a cor escura, prepare um chá de camomila e umedeça um algodão, esprema-o e coloque na área ocular, sem deixar o líquido entrar nos olhos. Deixe por 15 minutos e repita cerca de três vezes por semana.