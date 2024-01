Isso é o que acontece com o seu corpo se você passar um mês sem comer carne

Muitas são as resoluções para um novo ano que se inicia. Economizar e cuidar mais da saúde, sem dúvidas, são os pensamentos de diversas pessoas no primeiro dia do ano.

Pensando nisso, algumas pessoas se reúnem no movimento chamado ‘Janeiro vegano’. De acordo com a organização inglesa ‘Veganuary’, somente no Brasil foram 700 mil inscrições.

Ao participar do movimento, que contou com participantes de diversos países do mundo, com exceção apenas de Vaticano e da Coreia do Norte, os voluntários se cadastram no site para receber receitas, sugestões de restaurantes e outros conteúdos alimentícios envolvendo carne e derivados.

Estudo revela as mudanças que uma nova alimentação traz

Pesquisadores da Escola de Biociências da Universidade de Nottingham, no Reino Unido, conduziram um estudo com 159 participantes de 18 a 60 anos.

Os cientistas participantes analisaram quem se inscreveu no movimento ‘Janeiro vegano’ com as demais pessoas que mantiveram a mesma dieta alimentícia.

Segundo os resultados, publicados na revista científica Nutrients, a dieta feita durante o primeiro mês do ano mostraram uma redução significativa no colesterol (cerca de 10 vezes), além da diminuição da gordura saturada. Porém, também foi observado uma queda nos níveis de vitamina B12, presente em itens de origem animal.

“Embora tenhamos mostrado alguns benefícios claros para a saúde ao mudar de carne e laticínios para veganos, o estudo também destacou as vitaminas e minerais aos quais as pessoas que participam do Veganuary precisam prestar atenção especial, nomeadamente iodo e B12. Nosso conselho para os participantes deste ano seria verificar cuidadosamente os rótulos dos alimentos e tentar garantir que produtos alternativos tenham esses nutrientes adicionados”, explica Simon Welham, professor da universidade e principal autor do estudo.

Para saber mais sobre os resultados dos estudos, acesse o site ‘O Globo’. Este texto tem como objetivo apenas informar, e não influenciar em dietas. Caso tenha dúvidas, procure um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição.

