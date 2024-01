Essas são consideradas as moedas MAIS RARAS DO BRASIL! Já viu alguma? Imagem: reprodução TikTok (@rnfcolecoes)

Colecionar moedas é um hobbie que muitas pessoas tem. Contudo, alguns destes itens podem até passar despercebidos e ficar guardado lá no fundo de gavetas, quando na verdade seu preço é tão alto que poderia virar peça de museus.

As moedas que você confere a seguir, por exemplo, estão entre as mais raras do Brasil. Elas foram as primeiras lançadas no país e atualmente existem pouquíssimas unidades. Mas será que ainda existe alguma perdida por aí? Veja detalhes.

400 réis de 1843

A moeda de 400 réis de 1843 estão entre as mais raras devido a sua baixa tiragem, com apenas 161 moedas. Em abril de 2010 um exemplar foi comercializado por US$ 29.900, cerca de R$ 147.221 na conversão atual.

4.000 réis de 1822

Por ter apenas 5 moedas dessas no mundo, faz parte do réis, considerado o primeiro sistema monetário do Brasil. Segundo o TikTok ‘RNF Coleções’, uma destas moedas foi vendida em janeiro de 2014 por US$ 49.397,50, ou R$ 243.223,41.

10.000 réis de 1724

É considerada uma das moedas mais raras do Brasil colonial, sendo vendida em janeiro de 2011 por US$ 60.375 (R$ 297.274).

100 réis de 1844

Possui apenas três unidades e já foi comercializada por US$ 84.375, cerca de R$ 415.445, em maio de 2008.

6.400 réis de 1822

Conhecida como ‘Peça da Coroação de D. Pedro I’, existem apenas 16 unidades deste item. É considerada a moeda mais valiosa do primeiro sistema monetário do país, chegando em janeiro de 2014 no valor de US$ 499.375, aproximadamente R$ 2.458.822.

