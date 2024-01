Diga NÃO a esses 3 sapatos em 2024

Assim como acontece com as tendências de maquiagem, blusas ou vestidos, também existem os sapatos que deixarão de estar na moda em 2024 e devemos evitar a todo custo.

Não acredite que, por serem mais resistentes ou estarem na parte inferior do seu corpo, eles não se atualizam com o passar do tempo. Por isso, é hora de guardar aqueles que ficaram mais rotulados como ‘vintage’ e se atualizar indo às compras.

Sapatos que deixarão de estar na moda em 2024

Os sapatos transparentes

Em 2022 e 2023, vemos novamente o retorno deles, após terem sido parte do que estava na moda no início do milênio e no final dos anos 1990. Bem, agora eles vão perdendo protagonismo diante de alternativas que possam parecer naturais, como sapatos nude, ou se você quiser chamar a atenção, aposte em acabamentos metalizados, que são mais sofisticados do que mostrar seus pés como eles são.

Sandálias caranguejeiras

De acordo com a ‘Vogue’, deixaremos de lado os modelos mais casuais e com tiras para dar lugar a estilos recatados, femininos e discretos, como as clássicas sandálias de pulseira. Você pode usá-las com roupas formais ou no dia a dia, algo que não era válido com a primeira opção, que surgiu com força após a pandemia em busca de conforto. As sandálias estilo “papai” entram na mesma categoria que não devemos repetir.

Botas de cowboy

Entre os sapatos que deixarão de estar na moda em 2024, diremos adeus às botas de cowboy para dar as boas-vindas às botas estilo militar. Apesar de ambas serem clássicas que sempre retornam uma e outra vez, agora procuraremos por looks mais rebeldes, sedutores e versáteis.

Desde uma mini-saia, um vestido floral ou uma jaqueta de couro, as ‘combat boots’ se adaptam perfeitamente a todos os estilos, idades e tipos de corpo.