Cientistas procuram pílula para perder peso mais barata e menos invasiva

O Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês) informou na semana passada que está desenvolvendo um comprimido especializado em perda de peso mais econômico e menos invasivo.

Denominado ‘Estimulador BioEletrônico Vibratório Ingerível (VIBES)’, trata-se de um dispositivo que ativa os receptores responsáveis por informar ao cérebro que o estômago está cheio. O cérebro responde a esse sinal liberando insulina, peptídeo C, Pyy e GLP-1, hormônios que ajudam uma pessoa a parar de comer.

Quando o dispositivo chega ao estômago, os fluidos gástricos dissolvem uma membrana que o cobre, completando um circuito eletrônico. Em seguida, o circuito aciona um pequeno motor vibratório alimentado por uma pequena bateria de óxido de prata. Ele vibra no estômago por cerca de 30 minutos após a ingestão.

Os primeiros resultados foram publicados no ‘Science Advances’, um portal onde especialistas do MIT explicam que testaram o novo dispositivo em porcos e descobriram que os animais que receberam a cápsula 20 minutos antes das refeições consumiram 40% menos alimentos do que sem a pílula.

“Para muitas populações, algumas das terapias mais eficazes para a obesidade são muito caras. Em grande escala, nosso dispositivo poderia ser fabricado a um preço bastante acessível. Adoraria ver como isso transformaria o cuidado e a terapia para pessoas em ambientes de saúde global que podem não ter acesso a algumas das opções mais sofisticadas ou caras disponíveis atualmente”, explicou a autora principal da pesquisa, Shriya Srinivasan.

Agora, planeja-se investigar formas de fabricar mais dispositivos para poder realizar estudos com participantes humanos. Além disso, desejam explorar como projetar o comprimido para que permaneça no estômago por mais tempo e seja ativado conforme necessário.