Confira as mensagens do tarot que chegam para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes nesta primeira quarta do ano, 3 de janeiro.

Sagitário

“As de Ouros” será a sua carta para este ano, no qual haverá grandes sucessos em sua vida profissional. Você está destinado a alcançar grandes conquistas em seu trabalho, conseguir uma promoção, um aumento salarial ou até mesmo iniciar seu próprio negócio. Janeiro, fevereiro, março, julho, outubro e novembro são seus melhores meses. Sua melhor compatibilidade amorosa será com Leo, Áries e Gêmeos.

Capricórnio

No âmbito amoroso, será um ano de compromisso firme e surpresas. Você conhecerá novas pessoas que o farão repensar sua vida. No campo profissional, terá muitas oportunidades de crescimento, seja por meio de uma promoção, aumento salarial ou até mesmo iniciando seu próprio negócio. “A Estrela” é a sua carta para este ano de grandes mudanças e oportunidades. Você está destinado a brilhar e alcançar grandes conquistas.

Aquário

Este ano será um período de grandes conquistas e oportunidades para você. A carta “O Mago” indica que você está destinado a alcançar todas as suas metas em todos os aspectos da sua vida. Fevereiro, março, junho, agosto e dezembro serão seus melhores meses, dando-lhe a chance de recomeçar do zero e alcançar o triunfo.

Peixes

Será um ano de renascimento e crescimento para você, deixando para trás pessoas que não eram adequadas para sua vida, focando em seu crescimento pessoal, profissional e econômico. Sua carta para este ano é “A Força”. Fevereiro, março, agosto, outubro e dezembro serão seus melhores meses. A compatibilidade amorosa será com Aquário, Câncer e Escorpião.

Com informações do site Nueva Mujer