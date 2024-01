Confira as mensagens do tarot que chegam para Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta primeira quarta do ano, 3 de janeiro.

Leão

Para este ano, Leão terá grandes sucessos em tudo relacionado a investimentos e negócios; no entanto, deve ter cuidado com suas palavras para evitar a inveja dos outros. Sua carta do tarot é “O Louco”, indicando que é um ano de maturidade e aprendizado. Seus melhores meses serão janeiro, março, julho, agosto e dezembro.

Virgem

Virgem terá um dos melhores anos em 2024. Consolidará o que tanto deseja, como um melhor trabalho e uma casa própria. Será um ano de conquistas, mas deve ter cuidado com desentendimentos amorosos que podem levar ao divórcio. Seus melhores meses serão março, abril, setembro, outubro e dezembro. Nestes meses, verá refletidos seus esforços no aspecto econômico, ou seja, mais dinheiro em sua carteira.

Libra

Para este ano, sua carta é “A Temperança”, indicando proteção especial do Arcanjo Miguel, ajudando-o a realizar mudanças positivas e a curar-se física e emocionalmente. Será um ano de proteção e conquistas profissionais. Seus melhores meses: fevereiro, março, julho, outubro e novembro.Para encontrar o amor, sua melhor compatibilidade é com Aquário, Áries e Gêmeos.

Escorpião

Este ano será de grandes mudanças e oportunidades. A carta “O Mundo” indica que está destinado a ser um líder nas relações políticas e internacionais. Seus melhores meses serão janeiro, maio, agosto, novembro e dezembro. Signos compatíveis para encontrar o amor: Câncer, Peixes e Leão. Os quatro elementos estarão a seu favor para crescer economicamente, mudar de emprego ou iniciar um negócio que será de grande prosperidade.

Com informações do site Nueva Mujer