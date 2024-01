Confira as mensagens do tarot que chegam para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta primeira quarta do ano, 3 de janeiro.

Áries

Neste ano, Áries terá sorte rápida e abundante em investimentos e dinheiro fácil. A carta do tarot que o dominará é a “Roda da Fortuna”, indicando que seus melhores meses serão fevereiro, março, agosto, setembro e dezembro. Em relação ao amor, encontrará o verdadeiro amor este ano com alguém de Capricórnio, Leão ou Virgem.

Touro

Este ano, Touro será dominado pela carta “O Diabo”, indicando um ano de abundância econômica. No entanto, é preciso ter cuidado com problemas legais ou investimentos ilícitos. Seus melhores meses serão fevereiro, abril, maio, julho e outubro. Durante esses meses, poderá realizar mudanças de casa ou trabalho conforme desejado.

Gêmeos

A carta “O Imperador” significa que será um ano de força de trabalho e crescimento profissional para Gêmeos. Seus melhores meses serão abril, junho, julho, setembro e dezembro, trazendo conquistas pessoais e poder econômico. Gêmeos estará reorientando sua vida para alcançar seus objetivos. Como signo de ar, pensará sempre com a cabeça.

Câncer

Câncer terá dupla sorte em negócios e projetos de grande investimento. Deve aproveitar esta oportunidade para acumular riqueza e adquirir o que tanto deseja. Sua carta do tarot é “A Carruagem”, indicando que é hora de crescer sem limites e não se deixar deter por nada nem ninguém. Seus melhores meses serão janeiro, maio, junho, agosto e novembro.

Com informações do site Nueva Mujer