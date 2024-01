As cores e designs de unhas em tendência em 2024: são os favoritos das mulheres de alta classe (Andrea Mosti / Cottonbro Studio/Pexels)

As tendências de unhas para 2024 já estão aqui e o importante é saber qual é a mais chique do momento e adaptá-la ao estilo pessoal, gostos e formas de vestir ou para aprimorar o estilo, para estar elegante como a vanguarda e ter sucesso com a própria imagem.

As cores e designs de manicure que serão tendência em 2024

Tudo o que tem a ver com o cuidado pessoal precisa ter um equilíbrio entre o clássico e as novas tendências. Nesse sentido, existem algumas cores e designs que terão sucesso em 2024, apenas é necessário lhes dar um toque pessoal.

Marrom: é um tom intermediário entre o chocolate e o café, é uma cor muito elegante e formal, assim como refinada e sóbria. Da mesma forma, é considerado um tom neutro, mas não entediante. É uma cor ideal para o escritório, para uma reunião ou para uma festa.

Lilás e fúcsia: um par de cores cheias de vibração, o lilás e o fúcsia vêm da tendência do Barbiecore, que foi tão importante recentemente. É uma ideia feminina, bonita e cheia de brilho. Uma cor delicada e simples.

O ano de 2024 trará tendências elegantes e sutis para as unhas.

Cereja: não é qualquer vermelho, é um tom cereja, com muita personalidade, elegância e glamour. É uma cor moderna e muito chique que será usada em todos os lugares, desde sapatos, batons, tinturas de cabelo e especialmente na manicure.

Linhas orgânicas: os designs orgânicos estão em alta, seja com linhas curvas ou sem padrão. Os designs mais ordenados, como linhas retas ou paralelas, ficaram para trás, sendo mais utilizado um conceito descontraído com linhas sem um padrão específico.

Luxo silencioso: continua sendo uma tendência entre mulheres elegantes. Trata-se de uma sofisticação discreta, simples, em tons naturais ou neutros. Além disso, traz versatilidade e minimalismo em estado puro. Algo muito simples, mas feminino.