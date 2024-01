Agora sim, começo a dieta! 5 maneiras de começar o Ano Novo de forma saudável

Agora começo a dieta! 5 maneiras de começar o ano novo com saúde (Foto: Unsplash)

Estamos na primeira semana de janeiro e acabaram-se os banquetes, as festas e as noitadas típicas do mês de dezembro. É o momento em que temos a intenção de fazer tudo para mudar o estilo de vida.

São muitas o que dizem: “agora sim, vou começar a dieta, agora sim, vou fazer exercício, agora sim, vou mudar meus hábitos alimentares”.

Já chega de frases clichê, é hora de agir, é a oportunidade de recomeçar e fazer mudanças na vida para ser mais saudável.

Seja qual for o plano que você tenha para "começar o ano" em 2024, apresentamos cinco maneiras pelas quais você pode adotar para viver ao máximo e de forma mais saudável.

Atividade física

Existem muitas razões pelas quais é conveniente se exercitar: porque faz bem ao seu coração, mente, melhora seu estado de espírito, reduz o estresse e o risco de desenvolver doenças.

Então, com tantos benefícios, anime-se a optar por uma forma de exercício que você possa sustentar ao longo do tempo, ou seja, que não seja algo passageiro, mas sim algo que você possa integrar ao seu estilo de vida. Dançar, patinar, correr, praticar algum esporte ou simplesmente caminhar são algumas das muitas opções para movimentar o corpo.

O bom hábito de dormir

Quanto você dorme e como é a qualidade do seu sono? Propor-se a descansar mais horas é uma excelente maneira de começar o ano de forma saudável. Dormir favorece o crescimento muscular, alivia o estresse, ajuda a pensar com clareza para tomar decisões acertadas, melhora a produtividade e o estado de espírito.

De acordo com especialistas, dormir não é perder tempo, é absolutamente necessário. Embora haja dias em que priorizamos outras atividades antes de descansar, isso não pode se tornar a norma, deve ser limitado a ser a exceção.

Mais frutas e vegetais na sua alimentação

Se você está tendo dificuldade em reestruturar sua alimentação para que seja um pouco mais saudável, opte por incorporar gradualmente mais frutas e verduras em suas refeições diárias.

“É importante consumir pelo menos cinco porções entre frutas e/ou vegetais durante o dia. (...) Quanto maior a variedade de vegetais, maior a variedade de cores e, portanto, maior a variedade de micronutrientes que ingerimos”, afirma a nutricionista María Paula Estela no livro ‘O poder das plantas’.

Aumentar a ingestão de água

Beba água, beba mais deste líquido precioso. A água melhora a aparência da pele, mantém a temperatura corporal, protege a medula espinhal, lubrifica as articulações, previne a constipação, estabiliza os batimentos cardíacos e muito mais.

Leve sempre consigo uma garrafa de água, se não gosta do sabor, experimente adicionar limão, abacaxi ou qualquer pedaço da sua fruta preferida.

Dê o primeiro passo para uma vida saudável

Se você já está decidido a dar o primeiro passo, é hora de começar a tornar esse projeto realidade. Às vezes, começar é o mais complexo, não pense mais e agende agora mesmo a consulta médica que você precisa, compre os utensílios para treinar em casa ou se inscreva em uma academia.

O importante é começar a se mover para ter uma melhor qualidade de vida.