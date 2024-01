A primeira chuva de estrelas de 2024 vem carregada de boas notícias para estes 4 signos

Touro

De 20 de abril a 20 de maio

Trabalho: Você terá muita força no seu trabalho, o que lhe permitirá se destacar dos demais colegas, que pedirão conselhos para também ter bons resultados. Selecione as informações que você fornecerá. Se você não tiver emprego, as entrevistas começarão.

Fortuna: Será uma lição que você deverá aprender e colocar em prática continuamente até que se torne um hábito, pois atrai boas energias, principalmente as relacionadas à riqueza.

Leão

De 23 de julho a 22 de agosto

Trabalho: Vão propor algo que você pode não gostar no início, porque na verdade o que estão procurando é que você vá embora. Sua resiliência será o que o salvará e o tornará imune. Você sairá vitorioso.

Fortuna: O sucesso que você deseja estará baseado na sua atitude diante de determinadas situações que terá que vivenciar nestes dias. É fundamental que você seja equânime, que meça suas palavras e que aja com sabedoria diante de pessoas provocativas, que só querem estragar o seu dia.

Libra

De 23 de setembro a 22 de outubro

Trabalho: Um amigo muito próximo conhece a situação em que você se encontra e não hesitará em recomendá-lo para um bom cargo, mas deve ser honesto quanto à documentação que irá precisar, pois sua sinceridade pode fazer a diferença. Esconder ou ignorar isso seria desaprovado pela empresa.

Fortuna: Uma pessoa vai te fazer uma proposta muito interessante que você não pode demorar para responder porque corre o risco de perdê-la. Analise rapidamente os prós e os contras, o que claramente terá aspectos mais positivos para você. Não deixe que certas mulheres ao seu redor o condicionem.

Escorpião

De 23 de outubro a 21 de novembro

Trabalho: É provável que você tenha que se integrar ao seu trabalho. Então aproveite os últimos cartuchos de “liberdade” que ainda lhe restam. Assim você evita que o retorno seja traumático e te faça resistir. Você conseguirá isso e obterá muita motivação que o tornará mais produtivo quando retornar.

Fortuna: Você sentirá que a vida estará sorrindo para você porque tudo o que pensa se torna realidade ou começa a caminhar em direção a isso. Isso é um reflexo de que o que você faz é bom e a melhor maneira que o cosmos tem para recompensá-lo é dando-lhe oportunidades para aproveitar.

Com informações do site Nueva Mujer