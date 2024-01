7 melhores exercícios para combater o estresse e começar o ano com tranquilidade

Se você deseja iniciar o ano com mais saúde e menos estresse, os exercícios físicos podem ser a resposta. Além de contribuírem para a perda de peso, eles desempenham um papel crucial no combate a doenças psicológicas, como a ansiedade. Conforme a revista científica Frontiers in Psychiatry, alguns exercícios podem reduzir em até 60% o risco de desenvolver ansiedade.

Respira fundo: atividade física como solução para o estresse!

Monica Marques, educadora física, destaca a importância de exercícios que envolvem o controle da respiração para quem está ansioso e estressado. “Qualquer exercício trará benefícios e promoverá sensação de bem-estar. Aqueles que envolvem a respiração, liberando endorfina e serotonina (o hormônio da felicidade), contribuem ainda mais com a prevenção”, explica.

Alimentação equilibrada: o complemento essencial

Além dos exercícios, uma alimentação balanceada rica em vitaminas e nutrientes é crucial para manter o equilíbrio emocional e físico. Ambos os elementos, quando combinados, proporcionam uma abordagem holística para combater o estresse.

Descubra os 7 Melhores Exercícios para um Ano Mais Leve

1 - Yoga: relaxamento, flexibilidade e equilíbrio

O yoga é uma prática de baixo impacto que promove relaxamento, flexibilidade e vigor físico. Além disso, contribui para o equilíbrio, a força abdominal e o controle de peso.

2 - Caminhada e corrida: endorfina em ação

A caminhada e a corrida são excelentes para liberar endorfina, combatendo estresse e ansiedade. Além disso, tonificam os músculos, auxiliam na perda de peso e aumentam a disposição.

3 - Ginástica: atividade completa

A ginástica, ao trabalhar todos os grupos musculares simultaneamente, tonifica várias partes do corpo. Seu impacto positivo na qualidade do sono faz dela uma aliada contra a ansiedade.

4 - Flex Circuit – alongamento: postura e flexibilidade

O circuito de alongamento melhora postura e flexibilidade, reduzindo dores corporais e proporcionando relaxamento.

5 - Pilates: controle mente-corpo

Além de tonificar os músculos, o pilates é ideal para quem sofre com ansiedade, promovendo o equilíbrio entre mente e corpo.

6 - Dança: movimento sem tédio

A dança é um exercício divertido que contribui para a saúde física e mental, aliviando o estresse e elevando a autoestima.

7- Musculação: relaxamento e fortalecimento

A musculação não só relaxa corpo e mente, mas também melhora o condicionamento físico, proporciona ganho de força e fortalece os músculos.

Ao incorporar esses exercícios à sua rotina, você estará investindo não apenas na saúde física, mas também no bem-estar mental. Comece o ano de forma leve e equilibrada, aproveitando os benefícios que a atividade física pode proporcionar.

