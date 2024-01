6 mechas de cabelo ideais para mulheres com mais de 40 anos

Com seu brilho notável e acabamento discreto, as luzes e mechas para finalizar este 2023 prometem ser a mudança de visual mais favorecedora para a temporada. Embora já estejam liderando as tendências capilares devido ao seu acabamento inovador, também são uma das melhores apostas para dar vida aos cabelos, fazendo-os parecer lindos e saudáveis.

Mechas para rejuvenescer o cabelo: 6 estilos

Bayalage loiro frio: o famoso balayage estará na moda como sempre. Mas não se trata de usar qualquer tonalidade, pois as novas propostas se inclinam para os tons frios que navegam entre loiro trigo, cinza e manteiga cremosa, proporcionando um acabamento perfeito.

Enquadramento facial com coloração loira: é uma das tendências de coloração de cabelo mais populares devido à sua simplicidade e baixa manutenção, além de ser a rainha das colorações mais luminosas. As mechas de enquadramento facial são muito elegantes e discretas, ajudando a enquadrar e definir o rosto, ao mesmo tempo em que dão um toque especial ao cabelo.

Mechas guarda-chuva caramelo: são mechas ideais para dar muita dimensão aos cabelos. Caracterizam-se por uma série de mechas discretas e ocultas entre as diferentes camadas do cabelo, conferindo brilho, calor e profundidade.

São mechas ideais para rejuvenescer o estilo

Cold brew hair: é uma das tendências mais favorecedoras para aqueles que desejam exibir uma cor de cabelo escura e intensa, mas muito favorecedora. Seu estilo é baseado em uma combinação perfeita de tonalidades que vão das mais escuras às mais claras.

Babylights cinza: as babylights em sua versão cinza são ideais para ter sucesso e um cabelo com toques originais.

Destaque do Playground Mel: são mechas sutis e poderosas que são as preferidas da lista quando se procura por uma mudança de visual. São caracterizadas por sua notável sutileza, ideal para obter um efeito de raios de sol no cabelo.