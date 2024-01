5 ideias criativas de unhas para usar na praia

Desde designs náuticos até padrões tie-dye vibrantes, oferecemos uma variedade de sugestões que capturam a essência descontraída e colorida do ambiente praiano. Seja para um dia ensolarado na areia ou uma noite sob as estrelas, essas ideias de manicure são a escolha ideal para destacar suas unhas com estilo durante suas aventuras à beira-mar.

1. Nail Art Tropical: misture as cores da natureza

Nail Art Natureza/ reprodução

Crie um visual vibrante e colorido ao misturar flores exóticas, folhas de palmeira e padrões inspirados na fauna e flora da praia. Uma verdadeira explosão tropical nas suas unhas.

2. Manicure Tie-Dye: cores do verão nas suas unhas

Manicure Tie-Dye/ reprodução

Deixe suas unhas refletirem a alegria e a diversidade das cores do verão com a amada tendência do tie-dye. Um toque psicodélico para seus dias na praia.

3. Listras Náuticas: estilo marinho elegante

Unhas listras náuticas/ reprodução

Opte por um estilo náutico com listras em azul e branco, evocando a sensação de um dia ensolarado no mar. Elegância e simplicidade à beira da água.

4. Pôr do sol na praia: cores quentes para noites calorosas

Unhas quentes calor/ reprodução

Use tons quentes como laranja, rosa e amarelo para representar um pôr do sol na praia nas suas unhas. Uma explosão de calor nas pontas dos dedos.

5. Havaianas: toque descontraído com chinelos nas unhas

Manicure Tie-Dye/ reprodução

Desenhe pequenos chinelos ou flip-flops nas unhas para um toque descontraído e casual. A leveza do verão diretamente nas suas mãos.

