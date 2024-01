5 cortes de cabelo bob que rejuvenescem; serão a sensação em 2024

O corte de cabelo bob é o penteado clássico que teve quase sete bilhões de visualizações no TikTok. E, para este ano, tudo indica que continuará liderando as tendências. A razão? É fresco, elegante, prático e fácil de pentear.

Aqui estão cinco estilos bob para que você tenha em mente se decidir mudar de visual:

Corte bubble bob

No início de 2023, destacamos o bubble bob como um dos cortes favoritos. Agora, as buscas por esse corte estão disparando com um crescimento de 1.300%. Como o nome indica, esse corte é inspirado em bolhas.

Corte micro bob

Os designs estão cada vez mais curtos, o que é especialmente evidente com o aumento do micro bob, cujas pesquisas aumentaram 243%. Em vez de chegar até aos ombros ou à mandíbula, o corte assenta-se exatamente ao longo do osso da bochecha.

Corte de caixa bob

Uma versão moderna do bob clássico, é em formato de caixa, sem camadas, afiado e elegante.

O corte reto dos anos 1990

Este corte nostálgico possui ondas e o volume; recorre a camadas sutis para dar mais força. Tem sido um dos favoritos de Kourtney Kardashian e Aubrey Plaza, e experimentou um crescimento de 116% até 2024.

Corte bob italiano

O bob italiano decolou em 2023, com fãs como Zendaya e Simona Tabasco de ‘The White Lotus’. É perfeito para dar um impulso de estilo ao visual.