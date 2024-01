Tarot inspirado no jogo Fallout chama a atenção dos colecionadores

Engana-se quem pensa que a paixão pode videogames e jogos em geral se restringe a adquirir ou apenas jogar o jogo propriamente dito. Por vezes, os apaixonados por jogos buscam uma coleção pessoal que transmita em objetos sua paixão por determinada franquia.

O que começou com figuras de ação, camisetas e itens de papelaria hoje já toma conta de diversos setores da indústria. É possível adquirir sapatos, eletrônicos e até mesmo itens de cozinha com inspiração nos personagens mais queridos dos videogames.

Entrando nessa tendência, alguns jogos também estão buscando inspirações no universo místico para atrair a atenção de jogadores que se também apresentam interesse neste mundo. Prova disso foi o recente lançamento do deck de Tarot inspirado no universo do jogo Fallout.

Conforme publicado pelo portal PC Gamer, a utilização do simbolismo do tarot em jogos não é uma novidade, mas trazer o jogo para o mundo do tarot e adivinhação foi algo recente promovido pela Bethesda, que decidiu lançar dois decks inspirados nos jogos Fallout 4 e Skyrim.

Item de colecionador

O Tarot oficial inspirado pelo jogo Fallout é um baralho funcional que tem seu visual inspirado pelo jogo, contando com ilustrações de personagens icônicos da franquia.

O deck possui 78 cartas referentes aos arcanos maiores e arcanos menores, acompanhados por um guia que explica em detalhes o significado de cada carta. Tudo isso vem dentro de uma caixa de luxo, tematizada com uma pequena amostra do estilo de arte das cartas em seu interior.

No entanto, apesar de ser um belo item de colecionador, a colunista do PC Gamer revela que as cartas na prática não são boas para leitura, uma vez que não apresentam “uma arte emotiva e intuitiva” para quem é iniciante no tarot, impedindo que a arte de cada carta ajude a complementar a leitura com os sentimentos e sensações evocados por ela.

