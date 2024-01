Relacionamento: 5 provas de que você tem SEGURANÇA em sua relação amorosa para 2024

Mesmo que não haja como prever o futuro, relacionamentos podem ser previsíveis até certo ponto, tendo em vista a dinâmica conduzida pelo casal. Por meio de determinados comportamentos, é possível ter uma ideia se haverá ou não segurança ao longo de um novo ano que se inicia.

Se você vive em uma zona de perigo, sempre com medo de agir de modo errado aos olhos do seu parceiro, tome muito cuidado. Agir apenas por medo de perder a pessoa amada revela uma falta de afeto, conexão e amor.

“Sentir-se seguro nos relacionamentos, principalmente nos relacionamentos íntimos, é essencial. Se você não se sente seguro e está sempre pisando em ovos, não apenas está sempre ansioso , mas também pode se voltar contra você - você periodicamente fica ressentido e explode - ou adota o papel de mártir e eventualmente se esgota”, explica o terapeuta Robert Taibbi, ao portal Psychology Today.

“Mais importante, você nunca consegue o que realmente precisa - nunca tem um lugar onde possa ser você mesmo, desista da ansiedade ou das máscaras que usa e se incline para um relacionamento em que se sinta cuidado, amado e aceito”, complementa.

5 provas de que você tem SEGURANÇA em sua relação para 2024

Não há como saber o desfecho de sua jornada amorosa, haja vista que as pessoas mudam o tempo inteiro e, muitas delas, conseguem até mesmo mascarar suas atitudes e mostrar-se totalmente o oposto em sua verdadeira essência. No entanto, há sinais no cotidiano que apontam para uma situação de segurança ou de zona de perigo.

Extraído da mesma fonte, confira os sinais de que existe segurança em seu relacionamento e você pode descansar: