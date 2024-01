Que tipo de jeans ajuda a conseguir glúteos perfeitos depois dos 40?

Os jeans são as calças mais confortáveis do mundo, ninguém resiste a usá-las e não importa os conselhos de Carolina Herrera e a idade média para usá-los, porque toda mulher tem no mínimo 3 deles em seu guarda-roupa.

As mulheres com mais de 40 anos podem escolher entre diversos estilos de jeans que realçam seus atributos e proporcionam conforto. Mas se há algo que as mulheres maduras procuram é que o jeans as ajude a conseguir glúteos perfeitos.

Aqui estão três tipos que irão ajudá-la:

Calças jeans de corte reto ou bootcut

São calças de corte reto que seguem a linha natural das pernas. São ligeiramente ajustadas na parte superior e mais largas na área dos tornozelos.

Os designers de moda garantem que estas calças jeans são versáteis e favorecem muitas formas de corpo.

O corte reto proporciona um aspecto elegante e equilibrado e, além disso, ajuda a alongar e criar uma aparência mais esbelta. Seu estilo clássico funciona bem em diversas ocasiões.

Calças de cintura alta ou mom jeans

As calças de cintura alta chegam à cintura ou logo abaixo e nas pernas são retas ou ligeiramente ajustadas.

Entre os benefícios do corte desta calça de cintura alta está que ajuda a definir a cintura e acentuar as curvas. Além disso, oferece suporte na área abdominal, realça os glúteos e dá uma aparência mais elevada a eles.

São uma opção confortável e moderna para o dia a dia.

Calças jeans que levantam o bumbum ou push-up

Estas calças são projetadas para realçar e levantar os glúteos. As costuras e detalhes estratégicos na parte de trás criam uma aparência mais elevada.

Entre os benefícios de usar este tipo de calças está o fato de proporcionarem um efeito de levantamento que realça, costumam ter um corte ajustado que destaca a forma natural dos glúteos e é ideal para conseguir um visual mais ousado e sexy. Você pode encontrá-las desde skinny até bootcut.