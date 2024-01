O corte desfiado em camadas ideal para mulheres de 50 anos e que rejuvenesceu Thalía: tirou 20 anos dela

O corte raspado com camadas ideal para mulheres acima de 50 anos e que rejuvenesceu Thalía: tirou 20 anos dos ombros (Instagram: @thalia)

Há algumas semanas, Thalía já havia nos surpreendido com um visual estilo Madonna para ir ao show nos Estados Unidos, mas agora ela nos deixa atônitos com sua mudança para 2024 com um novo corte de cabelo.

Os seus seguidores estão encantados com a cantora ao exibir um visual que se destaca pela sua abordagem antienvelhecimento e pelas camadas estratégicas que delineiam o seu rosto, demonstrando que a beleza pode ser atemporal.

A artista mexicana tem essa capacidade de se reinventar, e sua mais recente escolha de moda reflete sua habilidade de abraçar a idade com elegância.

Com 50 anos, Thalía se tornou um ícone da moda e daquelas mulheres que assumem sua idade com graça e elegância. Seu estilo moderno transmite uma mensagem poderosa sobre as tendências de cabelo de 2024.

Com o cabelo desfiado

Seu corte de cabelo é em camadas desfiadas e antienvelhecimento, que perfilam seu rosto aos 50 anos, nos lembrando que a verdadeira beleza vai além das convenções da idade.

O seu estilo impecável continua a inspirar admiradores de todas as idades a abraçar a sua autenticidade em cada fase da vida.

O penteado escolhido pela protagonista da novela "Marimar" emoldura seu rosto de forma favorecedora, destacou o portal Panorama web.

As camadas, estrategicamente colocadas, não apenas adicionam dimensão e movimento aos seus cabelos, mas também criam um efeito lifting que realça seus traços faciais.

Esta opção é conhecida pela sua capacidade de proporcionar uma aparência mais jovem, realçando a beleza natural da pessoa.

O look anti-idade de Thalía não se limita apenas ao penteado; sua escolha de roupa e maquiagem também contribui para a imagem rejuvenescida. Optando por roupas elegantes, a artista combina tons que realçam sua luminosidade enquanto trazem um ar jovial para seu estilo.